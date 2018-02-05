Чебоксарские «Ястребы» победили «Динамо»

4 февраля прошла первая встреча «Чебоксарких ястребов» и «Динамо» из Магнитогорска. Всю игру Ястребы были впереди гостей, закончив первую четверть со счётом 18:15, вторую 44:38, третью 73:65 и четвертую 97:91.

Больше всего отличились Сергей Жульков — 18 очков, капитан команды, Николай Долматов, принес 16 очков, Евгений Богдан — 15 очков, Кирилл Салмин — 14. Балякин Вадим заработал 12 очков, Глеб Бейгельзимер — 11, Дмитрий Приходько – 8.

Сегодня пройдет вторая встреча. Начало в 18.30 в Ледовом дворце «Чебоксары-арена».