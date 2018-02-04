В Чебоксарах сформируют Общественный совет

Город приступает к формированию состава Общественного совета.

Напомним, Общественный совет будет состоять из 15 человек и сформируется на основе участия в его деятельности представителей Общественной палаты Чувашии, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории города Чебоксары, а также активных граждан, проживающих в столице Чувашии.

Членом Общественного совета может быть гражданин России не моложе 21 года. Он должен иметь опыт работы в сфере полномочий органов местного самоуправления муниципального образования от 1 года и иметь заслуги в общественной жизни и трудовой деятельности.

Предложения по кандидатурам принимаются c 02 по 21 февраля 2018 года включительно с 08.00 до 17.00 часов по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36, каб. 317.

Телефоны для справок: 23-51-63, 23-51-01.

В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности Чувашской Республики, государственные должности других субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, должности государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «Об Общественной палате Чувашской Республике» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации, членами Общественной палаты Чувашской Республики.