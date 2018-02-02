В Чувашии больных меньше, но карантин объявили

По данным Роспотребнадзора по Чувашии, показатели заболеваемости ОРВИ в среднем на четверть ниже, чем в предыдущие годы. Хотя по сравнению с началом января заболевших больше на 13%.

В свою очередь эпидемиологи отмечают, что существенно не снижается количество больных пневмонией. Так, с 25 декабря прошлого года до 21 января нынешнего пневмонией заболели 815 человек, что почти в два раза выше, чем в январе 2017 года. «За последнюю неделю зарегистрировано 217 случаев пневмонии — на 31% меньше, чем на предыдущей неделе, из них 109 — дети до 17 лет. Госпитализировано 211 больных», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Чувашии.

Больше всего болеют пневмонией в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, а также в Чебоксарском, Канашском и Батыревском районах. Более 50 учеников чебоксарской средней школы № 55 находятся дома из-за карантина по пневмонии, а с 1 по 7 февраля в столице из-за роста числа больных ОРВИ закрыто несколько классов в четырех школах: №1, 7, 39 и 40.