Маршрутки между Чебоксарами и Новочебоксарском заменят автобусами

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outline2 комментария

Минтранс Чувашии совместно с  ГУП ЧР «Чувашавтотранс» изучили пассажиропоток направления Чебоксары – Новочебоксарск. 

Отмечено, что самый большой пассажиропоток с 06 час. 30 мин. до 07 час. 30 мин. Кроме того, автобусы малой вместимости (маршрутки) переполнены и не могут вместить всех желающих. Тогда как новые автобусы марки VOLGАBUS, закупленные  2017 году, ездят полные, но вмещают всех желающих.

Поэтому работа по улучшению транспортного сообщения в направлении Чебоксары – Новочебоксарск будет продолжена. Маршрутки со временем заменят новые вместительные автобусы.

2 Ответы

  1. Оптимизация по-чебоксарски была, а теперь, теперь какая такая оптимизация будет???

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  2. Правительвсто не ездит на маршруте 5,30 ч. Утра ему все равно

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