Маршрутки между Чебоксарами и Новочебоксарском заменят автобусами

Минтранс Чувашии совместно с ГУП ЧР «Чувашавтотранс» изучили пассажиропоток направления Чебоксары – Новочебоксарск.

Отмечено, что самый большой пассажиропоток с 06 час. 30 мин. до 07 час. 30 мин. Кроме того, автобусы малой вместимости (маршрутки) переполнены и не могут вместить всех желающих. Тогда как новые автобусы марки VOLGАBUS, закупленные 2017 году, ездят полные, но вмещают всех желающих.

Поэтому работа по улучшению транспортного сообщения в направлении Чебоксары – Новочебоксарск будет продолжена. Маршрутки со временем заменят новые вместительные автобусы.