Михаил Игнатьев возглавит делегацию Чувашии на инвестфоруме в Сочи

15-16 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. Участники Форума обсудят приоритетные направления региональной политики, важнейшие аспекты экономического потенциала субъектов РФ и инвестиционный потенциал.

Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В деловой программе Российского инвестиционного форума в г. Сочи примет участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

В рамках мероприятий сочинского форума запланировано проведение деловых встреч, подписание соглашений о сотрудничестве с рядом регионов Российской Федерации, крупными российскими и зарубежными компаниями.

Михаил Игнатьев приглашен Агентством стратегических инициатив на награждение победителей Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2017 году, которое состоится на полях форума 15 февраля в ходе панельной сессии «Лучшие практики социально-экономического развития» под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Попечительского совета конкурса Дмитрия Козака. Отметим, по результатам заседания экспертного жюри конкурса социальный проект Чувашской Республики «Экспресс-бабушка» вошел в число финалистов.

По приглашению Советника Президента России, ответственного секретаря Организационного комитета Антона Кобякова Михаил Игнатьев выступит на сессии «Здравоохранение регионов РФ: эффективность сегодня и цели к 2025 году». Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году организаторами круглого стола «Три измерения эффективности здравоохранения» было отмечено, что Чувашия среди 85 субъектов федерации занимает пятое место по эффективности работы системы здравоохранения.

15 февраля Михаил Игнатьев примет участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», в ходе которого выступит Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.