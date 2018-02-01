Татьяна Акимова улетела на Олимпиаду

Журналист Дмитрий Занин сообщил в своем instagram, что российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева отправились на предолимпийский сбор в Южную Корею.

«Проводили красоток в Корею. От души будем топить за всех наших. И да, начиная с сегодня, на каждую олимпийскую съемку буду ездить только в специальной экипировке. Чтобы все видели, откуда мы. Надеюсь, ко мне у МОК претензий не будет», – написал Занин.

Напомним, что помимо Кайшевой и Акимовой, в состав биатлонной команды на Игры вошли Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Остальным российским спортсменам Международный олимпийский комитета (МОК) не выдал приглашения на турнир. Первый старт у наших спортсменов уже 10 февраля в 14:15 по московскому времени.