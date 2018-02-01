НИКОЛАЙ ЮРЕНКО, директор московской школы № 1191

«Очень понравились Чебоксары, сразу видно, что у города есть душа, а жители его очень любят. Визит в лицей № 4 также произвел самое благоприятное впечатление: умные, воспитанные дети и замечательно организованный учебный процесс. В нашем сотрудничестве я вижу хорошие перспективы, тем более что есть инновации, которые начинаются в московских школах чуть раньше, чем в остальных, просто в силу того, что мы ближе к центру управления. Возможно, коллег из Чебоксар заинтересует наша система дополнительного и профессионального образования, которую мы сейчас активно развиваем».