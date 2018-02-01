3 февраля в Чебоксарах пройдет кинопоказ для детей с нарушениями зрения

Фильм-сказку «Жили-были мы» покажут в чебоксарском кинозале «Сеспель» по адресу Московский проспект, 33. Вход свободный для всех желающих. Показ организован благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», компанией «МегаФон» и «Студия Первый А» при содействии Общественной палаты Чувашской Республики и кинозала «Сеспель».

Семейный фильм-сказка «Жили-были мы» снят по мотивам повести «Хрустальный ключ», ставшей лауреатом III Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Фильм номинирован на премию Российской Киноакадемии «Золотой Орёл» 2017 как «Лучшая работа художника-постановщика» — Александр Адабашьян). Фильм снят при финансовой поддержке Алишера Бурхановича Усманова.

«Главное в жизни человека – это чудо, которое бывает в детстве и которое продолжается иногда во взрослой жизни, добро и любовь. В фильме «Жили-были мы» есть и чудо, и добро, и любовь. Поэтому надо бросать всё и немедленно идти смотреть этот фильм», — прокомментировал Дмитрий Певцов, сыгравший одну из главных ролей в фильме.

«Это фильм, на который дети должны вести своих родителей, а родители должны вести своих детей. Это фильм, после которого можно разговаривать о жизни детям со взрослыми, а взрослым с детьми. Это фильм, о котором можно потом думать, а не только пережевывать и переваривать поп корн. Это фильм, в котором, может быть вы очень много узнаете и о себе, и о своих родителях, и о своей жизни, и о в том числе об истории страны, в которой вы живете, а если, узнаете не все, то, может быть, любопытство двинет вас в эту сторону. Есть столько резонов, по которым надо смотреть эту картину, что, если я их буду все пересказывать, это займёт столько же времени, сколько картина идёт на экране. Идите и смотрите!» — Александр Адабашьян.

«Очень важно создавать тифлокомментарии, то есть словесное описание предметов, действий и явлений — всего того, что происходит в кадре или на сцене, не только к зарубежным кассовым новинкам, но и к отечественным картинам. Такое кино обязательно должно быть доступно для всех детей и взрослых без ограничений», — добавляет Мария Мельниченко, начальник отдела специальных мероприятий фонда «Искусство, наука и спорт».

Информационная справка

Компания «МегаФон» — ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг. Социальная миссия «МегаФона» – объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации в любых условиях. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях.

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» уделяет большое внимание инклюзивному направлению в культуре. В рамках Программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» Фонд выделяет гранты на создание инклюзивных театральных постановок, развивает систему тифлокомментирования и создает условия безбарьерной театральной среды для слепых и слабовидящих людей в России.