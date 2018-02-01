Премьер-министр Чувашии Иван Моторин посетил «Советскую Чувашию»

31 января Председатель республиканского Кабинета Министров Иван Моторин и министр информационной политики и массовых коммуникаций региона Александр Иванов посетили редакцию газеты «Советская Чувашия».

Журналисты и люди, работающие в сфере СМИ, как известно, остры не только на перо. Поэтому и сегодня практически каждый из них воспользовался возможностью задать жизненный, зачастую злободневный, вопрос и узнать ответ из первых уст. Так, пишущая братия интересовалась судьбой и работой газетных киосков, возможностью медицинского обслуживания сотрудников редакции в одном учреждении, строительства школ в новых микрорайонах Чебоксар, а также строительством кадетского корпуса. Спрашивали журналисты и о ситуации на концерне «Тракторные заводы», строительстве этно-комплекса «Амазония» и высокоскоростной магистрали, реконструкции здания Чувашской государственной филармонии.

Волнует журналистов и отсутствие прямого пешеходного перехода от Дома печати в сторону проспекта Мира, а также чувашскоязычных наименований населенных пунктов на дорожных знаках, располагающихся вдоль федеральных трасс.

Интересовало сотрудников «Советской Чувашии», не задумывается ли Иван Моторин создать официальные страницы в социальных сетях, как многие представители власти в стране. Премьер-министр пообещал подумать над этим вопросом.

Журналисты спрашивали, какие рубрики и материалы наиболее нравятся Председателю Кабинета Министров. Оказалось, что это первая полоса и публикации об истории Чувашии. Особо отметил Иван Моторин рубрику, посвященную 100-летию газеты. Напомним, вековой юбилей издание отметило в прошлом году.

Генеральный директор – главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев сообщил гостям о «новинках» 2018 года. К примеру, это яркая инфографика, появляющаяся на страницах газеты из номера в номер, а также наглядная культурная афиша Чувашии.

В завершение встречи прошло награждение за лучший материал «Советской Чувашии» 2017 года. Публикация выбиралась тайным голосованием среди всего коллектива редакции. Победителем признан материал Маргариты Красотиной «Мамонты могут подождать».

Позднее высокие гости посетили ИПК «Чувашия» и ИД «Хыпар».

Источник: Мининформполитики Чувашии