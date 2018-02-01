В Чебоксарах откроется передвижная выставка «Арт-География России»

Международная выставка-конкурс «Арт-География России» откроется 15 февраля в 16:00 в Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея (Чебоксары, Президентский бульвар, д.1/15).

В проекте примут участие художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Магнитогорска и др.

Разделы выставки: живопись, графика, скульптура, фотография, текстиль.

Номинации: «ЛЮДИ»: жанровая картина; «АРХИТЕКТУРА»: урбанистический пейзаж и архитектурные линии; «ПРИРОДА»: красота, гармония, многообразие; «ЭТНОС»: национальная колористика и формы.

Выставка будет работать до 11 марта 2018 года.