Сборная Чувашии завоевала 13 медалей чемпионата и первенства ПФО в Чебоксарах

28 января в Чувашии прошли чемпионат и первенство ПФО по киокусинкай.

В соревнованиях приняли участие 273 спортсмена из 10 регионов ПФО. Соревнования проходили в манеже республиканской спортивной школы олимпийского резерва №3. Старты оказались успешными для «хозяев» соревнований. По итогам выступлений на счету команды Чувашии 13 медалей разного достоинства.

Наибольшим числом наград были отмечены юниоры и юниорки 16-17 лет. В этой группе спортсмены из Чувашии поднимались на пьедестал почёта шесть раз. «Золото» соревнований завоевали Евгений Порфирьев (в/к св. 75 кг) и Елена Зайковская (в/к св. 60 кг), серебряными призёрами стали Денис Макаров (в/к св. 75 кг), Юлия Ласкина (в/к 60 кг), бронзовыми призёрами — Даниил Россеев (в/к 60 кг), Дарья Даниленко (в/к 55 кг). Также Фёдор Михайлов (в/к 40 кг) и Константин Иголкин (в/к 50 кг) заняли вторые места среди юношей 14-15 лет, «бронзой» был отмечен Даниил Павлов (в/к 60 кг). Ещё четыре медали завоевали наши каратисты в группе юношей и девушек 12-13 лет: на втором месте Максим Степанов (в/к 35 кг), Диана Даниленко (в/к 55 кг), на третьем — Гордей Марков (в/к 35 кг), Илья Фёдоров (в/к 40 кг).

В общей сложности сборная Чувашии завоевала две золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.