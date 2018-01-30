Ушел из жизни экс-декан юрфака ЧГУ

29 января 2018 года на 83-ем году жизни скончался профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин ЧГУ им. И.Н. Ульянова, заслуженный юрист Чувашии, кандидат юридических наук Валентин Алексеевич Малюткин.

В.А. Малюткин родился 18 августа 1935 года в деревне Икково Чебоксарского района Чувашской Республики. Окончил Казанский государственный университет (1958), Академию управления МВД СССР (1976).

Трудовую деятельность начал в 1958 году. В 1958-1959 гг. – помощник Цивильского межрайонного прокурора Чувашии. С 1959 по 1963 гг. – заведующий отделом редакции и заместитель редактора Цивильской районной газеты «Путь Октября», республиканской газеты Татарстана «Ленин ялавӗ». В 1963-1974 гг. – служба в МВД ЧР: оперуполномоченный отдела дознания, следователь, начальник учебного пункта, начальник отделения, заместитель начальника Штаба МВД, заместитель министра МВД. В 1974 году с должности заместителя министра внутренних дел Чувашской Республики был направлен на учебу в Академию управления МВД СССР. После её окончания и защиты кандидатской диссертации в 1976 году был оставлен на преподавательской работе в Академии. С 1991 г. – первый заместитель начальника Всероссийского института переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров МВД Российской Федерации. С 1994 по 2006 гг. – декан юридического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин. В.А Малюткин – один из организаторов юридического образования и правозащитной деятельности в Чувашской Республике.

Валентин Алексеевич был известным ученым-юристом, журналистом, общественным деятелем, специалистом в области управления в сфере правопорядка, организации юридического образования и правозащитной деятельности. Являлся действительным членом (академиком) Международной академии информатизации ООН, первым милиционером-профессором в истории Чувашской милиции, автором более 150 научных и учебно-методических работ.

В.А. Малюткин – заслуженный работник МВД РФ, Заслуженный юрист ЧР, Заслуженный профессор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Почетный ветеран МВД ЧР, лауреат Всечувашской национальной премии имени И.Я. Яковлева, присужденной за достижения в организации юридического образования в Чувашии, лауреат премии имени чувашского писателя Алексея Талвира, присужденной за достижения в области журналистики.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», 28 медалями и почетными знаками СССР, Российской Федерации и ряда зарубежных государств, почетными грамотами ЦК КПСС, МВД СССР, МВД Чувашской АССР, Академии МВД СССР, Государственного Совета Чувашской Республики, Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Коллектив Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и юридического факультета глубоко скорбят в связи с кончиной Валентина Алексеевича Малюткина и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Светлая память о Валентине Алексеевиче навсегда останется в сердцах его коллег и учеников.

Прощание состоится 31 января с 9 до 12 часов в ДК им. Ухсая. Похоронят Валентина Алексеевича на кладбище в Яушах.