Осваивают новые банкноты

Эксперты Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России обучают сотрудников торговых сетей и торгово-развлекательных центров республики определению признаков подлинности банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

В настоящее время активно проводится настройка банковского и торгового оборудования, предназначенного для работы с новыми деньгами.

Как отмечают в банке, мероприятия рассчитаны на тех людей, к кому граждане приходят расплачиваться деньгами. Важно, чтобы жители республики и представители торговли знали, что банкноты номиналом 200 и 2000 рублей — это такое же законное средство платежа, как и другие, уже привычные нам, банкноты. Лекции по финансовому просвещению будут проводиться в течение нескольких месяцев, подтверждают и в Минэкономразвития.