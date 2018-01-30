«Грэмми» для Даниила Трифонова

28 января в Нью-Йорке состоялась 60-я ежегодная церемония вручения музыкальной награды «Грэмми». В номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» премию завоевал российский пианист Даниил Трифонов.

Семь лет назад в Чувашии с восторгом восприняли победу молодого виртуоза на XIV конкурсе имени Чайковского еще и потому, что один из лучших пианистов мира имеет чувашские корни.

Даниил — давно уже москвич, в Москву он приехал с родителями из Нижнего Новгорода. А вот его отец, талантливый композитор Олег Трифонов, родом из Чувашии, он выпускник Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова. К музыке имеет отношение и бабушка Даниила — Манефа Ефимовна из деревни Вотланы Комсомольского района много лет проработала преподавателем детской музыкальной школы.

После окончания Нижегородской консерватории Олег Петрович остался в Нижнем Новгороде, женился на сокурснице. Родители увидели одаренность сына очень рано, он начал играть на пианино с пяти лет. Первая серьезная победа пришла к юному музыканту уже в 8 лет, на Московском открытом конкурсе молодых пианистов имени Артоболевской. А в 12 лет он получил Гран-при «Щелкунчика», конкурса телеканала «Культура».

Сегодня Даниил является лауреатом многих престижнейших международных конкурсов. А после конкурса Чайковского полностью посвятил себя концертной деятельности, и с тех пор его график расписан на годы вперед.