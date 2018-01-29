Хоккейный клуб «Чебоксары» одержал двойную победу

Очередные домашние игры хоккейного клуба «Чебоксары» в рамках их участия в первенстве Высшей хоккейной лиги 27–28 января прошли в ледовом дворце «Чебоксары Арена».

Соперником «богатырей» в прошедшем туре стал ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону). Эта команда занимала второе место в турнирной таблице. Чебоксарский клуб обосновался на четвёртой позиции. Однако всё это не помешало «богатырям» успешно провести серию игр. В матче первого дня чебоксарцы завершили встречу со счётом 3:2 в свою пользу, определив победителя в результате серии буллитов. В воскресной игре также победу праздновали «хозяева» льда. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Такой результат сместил ХК «Ростов» на третью позицию турнирной таблицы первенства ВХЛ, тогда как ХК «Чебоксары» всё также на четвёртой. Разница между командами – 23 очка.

Следующие игры для ХК «Чебоксары» пройдут в Тамбовской области. Матчи состоятся 3 и 4 февраля.