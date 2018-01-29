Республиканский бюджет Чувашии увеличивается почти на 3,3 млрд рублей

29 января в ходе внеочередного заседания Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел Глава Чувашии Михаил Игнатьев, одобрен проект закона о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Глава республики Михаил Игнатьев констатировал, что республиканский бюджет на 2018 год увеличивается по доходам в целом почти на 3,3 млрд рублей. Плановые назначения по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета увеличиваются в сальдированной сумме на 2 млрд 791 млн рублей и составят 18 млрд 750 млн рублей. Рост против первоначальных назначений к уровню 2017 года составит 17,5%.

Руководитель региона подчеркнул, что надлежащее выполнение взятых на себя обязательств способствует привлечению в республику дополнительных средств из федерального бюджета. «Рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета свидетельствует о доверии федерального центра к республике. Это результат эффективного управления общественными финансами, целевого использования федеральных средств», — отметил он.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, пожительная динамика роста доходов бюджета позволила соответственно увеличить расходы. Плановые назначения по расходам на 2018 год увеличиваются в целом на 4 млрд 551 млн рублей.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что в республике эффективно выполняются социальные обязательства. Расходы казны на социальную политику с учетом данного уточнения увеличиваются к уровню 2017 года почти на 9% и составят 12,7 млрд рублей.

Дополнительные поступления также позволили учесть средства на строительство и реконструкцию школ в Моргаушском, Ядринском и Батыревском районах. На эти цели будет направлено 271,5 млн рублей. В целом на строительство и реконструкцию объектов отрасли образования предусмотрены средства в сумме 1,26 млрд рублей. Рост к 2017 году составит 38%.

На реализацию проекта моногорода Канаш в бюджете республики предусмотрены средства в размере 757 млн рублей. Руководитель региона напомнил, что некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и республикой было заключено соглашение о софинансировании расходов на создание инфраструктуры в Канаше. Мероприятия были защищены. Но в октябре минувшего года выделение средств на реализацию новых инвестиционных проектов Фондом было приостановлено ввиду того, что один из ведущих инвесторов отказался от реализации заявленных им проектов. 22 декабря на заседании наблюдательного совета Фонда было принято решение о возобновлении финансирования после внесения необходимых изменений в соглашение.

Кроме того, при текущем уточнении бюджета Дорожный фонд Чувашской Республики увеличивается на 1,39 млрд рублей и составит более 5 млрд рублей.

Будут также направлены средства на строительство блочно-модульных котельных в городах Шумерля и Козловка.

С учетом данного уточнения расходы инвестиционного характера на культуру составят 469,5 млн рублей, в том числе на туризм – 243,9 млн рублей, строительство сельских домов культуры – 65,2 млн рублей.

Также предусматривается направить средства на укрепление материально-технической базы организаций социальной сферы.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что это первое уточнение республиканского бюджета на 2018 год. В течение года планируется привлечение дополнительных средств в республиканскую казну.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина сообщила, что с учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета составят на 2018 год по доходам 46 млрд 268,7 млн рублей, по расходам – 47 млрд 509 млн рублей. С учетом вносимых изменений доходы республиканского бюджета увеличиваются на 5,2% к 2017 г., расходы – на 8,3%.

Дефицит республиканского бюджета на 2018 год планируется в объеме 1 млрд 240 млн рублей. Государственный долг Чувашской Республики на 2018 год против плановых назначений снижается на 185,2 млн рублей и прогнозируется на 1 января 2019 г. в объеме 13 млрд 998 млн рублей.

Обсужден Комплексный план действий органов власти Чувашии по реализации Послания Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2018 год.

Проект постановления представил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

Мероприятия, предусмотренные в Комплексном плане, нацелены на осуществление эффективной социальной политики, качественное образование, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни. В документе также нашли отражение мероприятия по развитию реального сектора экономики, улучшению делового климата и сбалансированности бюджета.

Предусматривается реализация проекта по созданию Центра ядерной медицины; ввод в действие 25 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности; строительство здания многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы. Предполагаются также мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, развитию медицинской инфраструктуры для граждан пожилого возраста, совершенствованию службы родовспоможения и детства, реализации проектов в сфере здравоохранения, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, обеспечению непрерывного медицинского образования и др.

В целях повышения качества образования будет продолжена программа реконструкции и обновления школ. В 2018 году предусматривается ввод в эксплуатацию республиканской кадетской школы в г. Чебоксары, строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Волжский – 3», детских садов в микрорайонах Соляное и Новый город.

Для вовлечения молодежи в научно-техническую и производственную деятельность запланированы мероприятия по развитию объектов инновационной инфраструктуры, по развитию молодежного предпринимательства. Расширен проект «Наука в школу». Будут разработаны программа профориентационной работы для решения кадрового дефицита в сельской местности, план реализации мероприятий в рамках проводимого в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).

Предусмотрено строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, реставрация объектов культурного наследия.

В 2018 году в Чебоксарах будет завершена реконструкция тренировочной площадки для баз команд чемпионата мира по футболу, также завершится строительство лыжероллерной трассы.

В документ также включены мероприятия по повышению производительности труда, реализации инвестиционных проектов, способствующих расширению действующих производств, внедрению новых производственных технологий, созданию высокопроизводительных рабочих мест в целях повышения эффективности экономики; по участию предприятий республики в Национальной технологической инициативе Energynet и Национальном проекте «Интеллектуальная энергетическая система России».

Особое внимание уделяется расширению практики применения государственно-частного партнерства в социальной сфере, сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики.

Будет разработан Стандарт деятельности по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности.

В связи с проведением в 2018 году Года России в Японии и Года Японии в России планируется разработка и реализация плана мероприятий, проведение третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы».

Предусматривается наращивание производственных мощностей в перерабатывающей промышленности, выход на рынки с новыми продуктами под брендом «Здоровое питание», строительство высокотехнологичного тепличного комплекса пятого поколения, вовлечение и качественное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание сельскохозяйственных перерабатывающих потребительских кооперативов на основе кооперации крупных аграрных комплексов и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Кроме того, планируется реализация мероприятий по обеспечению благоприятной экологической обстановки, завершению технического этапа рекультивации закрытой санкционированной свалки твердых коммунальных отходов в г. Чебоксары; созданию системы замкнутого цикла сбора и утилизации твердых коммунальных отходов; реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

План также направлен на реализацию мероприятий по росту доходного потенциала республики и оптимизации расходов, поддержанию умеренной долговой нагрузки на республиканский бюджет.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что решение задач, обозначенных в Послании Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, потребует скоординированной, своевременной и качественной работы всех органов власти Чувашской Республики, администраций районов и городов, представительных органов местного самоуправления.