Чебоксарские теннисисты завоевали три «бронзы» на первенстве ПФО

Команда юных теннисистов из Чебоксар вернулась с первенства ПФО по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет.

Команда юношей (Максим Кабуркин, Даниил Соколов, Андрей Масовер, Григорий Соловов, Даниил Пышков) смогла пробиться в финал соревнований и завоевала бронзовые медали. Команда девушек (Кристина Ефремова, Екатерина Воробьева, Мария Баранова, Анастасия Иванова, Екатерина Иванова) заняла 5 место.

По итогам соревнований обе команды примут участие в первенстве России среди юношей и девушек до 19 лет, который пройдет в Салавате (Республика Башкортостан) с 26 марта по 1 апреля 2018 г.

По результатам выступлений в личном первенстве воспитанники чебоксарской СШОР имени И. Солдатовой завоевали 2 бронзовые медали: Максим Кабуркин и Андрей Масовер — в мужских парах, Андрей Масовер и Кристина Ефремова — в смешаных парах.

Результаты в индивидуальном виде программы:

Максим Кабуркин — 12 место,

Даниил Соколов — 13 место,

Андрей Масовер — 14 место,

Кристина Ефремова — 11 место.