Администрация Чебоксар назвала места катания на тюбингах

В городе Чебоксары действуют специально оборудованные места для катания на надувных тюбингах («ватрушках»). Они работают с учетом с учетом существующих правил безопасности. Это горка на Красной площади и оборудованный склон в районе монумента Матери Покровительницы, размещённые силами АУ «ФСК «Восток». Оба места оборудованы пунктами проката, здесь работают инструкторы, задача которых – обеспечить для отдыхающих максимально безопасный спуск с горы.

Места катания и ответственные (указаны в скобках):

Красная площадь (АУ «ФСК «Восток»)

Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» МАУК «Лакреевский лес»

(Детский парк имени космонавта А.Г. Николаева Чебоксарский городской детский парк имени космонавта А. Г. Николаева)

Парк «Амазония» (ЗАО «Три групп»)

Склон в районе монумента Матери Покровительницы (АУ «ФСК «Восток»)

Лесопарк «Роща Гузовского» (ООО «ПРОСТОПАРК»)

Пос.Сосновка, Заволжье («СШ №10»)

Кукшумское водохранилище (ИП Леонтьев С.А.)