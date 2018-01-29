Администрация Чебоксар назвала места катания на тюбингах

В городе Чебоксары действуют специально оборудованные места для катания на надувных тюбингах («ватрушках»). Они работают с учетом с учетом существующих правил безопасности. Это горка на Красной площади и оборудованный склон в районе монумента Матери Покровительницы, размещённые силами АУ «ФСК «Восток». Оба места оборудованы пунктами проката, здесь работают инструкторы, задача которых – обеспечить для отдыхающих максимально безопасный спуск с горы.
Места катания и ответственные (указаны в скобках):
Красная площадь (АУ «ФСК «Восток»)
Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» МАУК «Лакреевский лес»
(Детский парк имени космонавта А.Г. Николаева Чебоксарский городской детский парк имени космонавта А. Г. Николаева)
Парк «Амазония» (ЗАО «Три групп»)
Склон в районе монумента Матери Покровительницы (АУ «ФСК «Восток»)
Лесопарк «Роща Гузовского» (ООО «ПРОСТОПАРК»)
Пос.Сосновка, Заволжье («СШ №10»)
Кукшумское водохранилище (ИП Леонтьев С.А.)