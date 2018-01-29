28 января в Чебоксарах сбили двоих пешеходов

Вечером 28 января в Чебоксарах под колеса автомобилей попали двое пешеходов. Это произошло с разницей в полчаса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Чувашии в паблике Вконтакте.

В первом случае под колеса «Лады-Весты» попала женщина. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с домом 1 по проспекту М.Горького.

В другом — «Фольксваген-гольф» задел 37-летнего мужчину вне пешеходного перехода по адресу улица Стартовая, дома 1. Из-за снегопада скорость авто была относительно невысокой, благодаря чему оба пешехода остались живы. Мужчина получил ушибы и ссадины, женщина госпитализирована.

ГИБДД просит снижать скорость перед пешеходными переходами