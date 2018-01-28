Открыта продажа билетов из Чебоксар в Анапу

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» открыла продажу билетов из Чебоксар в Анапу на летний период. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Чебоксар.



Расписание:

Чебоксары – Анапа – Чебоксары с 09 июня по 15 сентября один раз в неделю по субботам. Воздушное судно АН-148. Время в пути 2 часа 50 минут.



На всех внутренних регулярных рейсах авиакомпании «Саратовские авиалинии» предусмотрен тариф «Социальный» для пассажиров в возрасте до 24 лет и пенсионеров: женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет. Купить билет по «Социальному» тарифу можно только в кассах при предъявлении документа, удостоверяющего личность.