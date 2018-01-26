Развитие села

Молочные бренды от «АККОНД»

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов – частый гость в Янтиковском районе, что вполне объяснимо, ведь это его избирательный округ. Парламентарий держит руку на пульсе событий муниципалитета, ведет активную работу по поддержке населения, защите их интересов.

На прошлой неделе в Единый информационный день Валерий Николаевич вновь посетил свой родной район. Вместе с заместителем главы районной администрации Валерием Чайкиным депутат встретился с жителями Тюмеревского сельского поселения и коллективом Тюмеревской школы, ответил на вопросы, интересующие сельчан.

На встречах обсуждалось Послание Главы Чувашии Госсовету республики на 2018 год, в котором, по традиции, были озвучены стратегические направления развития региона, затронуты все сферы общественно-политической и социально-экономической жизни.

Особое внимание парламентарий уделил перспективе развития сельской местности, в том числе в Янтиковском районе. По его мнению, муниципалитету нужна экономическая стабильность, достигаемая высокопроизводительным трудом при активной поддержке со стороны государства.

Валерий Иванов считает, что рабочие места необходимо создавать непосредственно на селе путем организации фермерских хозяйств и агрофирм, включая переработку сельхозпродукции. Причем парламентарий не на словах, а на деле доказывает, что работу на селе можно и нужно организовать.

Из года в год «АККОНД МОЛОКО» демонстрирует положительную динамику своего развития. Спрос на аккондовскую молочную продукцию растет, а это требует расширения всего производства – начиная с фермы «Акконд-агро» и заканчивая молочным заводом «АККОНД МОЛОКО». Чтобы реализовать данный проект, в 2016-2017 г.г. в предприятия было дополнительно инвестировано около 100 млн. рублей.

«Акконд-агро» – собственная молочно-товарная ферма, на которой в настоящее время содержатся более 2 тыс. голов КРС, из них 890 голов дойного стада. С целью расширения аграрного предприятия дополнительно построены два телятника, сенохранилище, зернохранилище, изолятор для коров. Проведены работы по увеличению родильно-доильного блока и модернизации доильного оборудования. В «АККОНД МОЛОКО» дополнительно построены административный и производственный корпуса, в планах приобретение технологического оборудования по производству новых молочных продуктов. Данные мероприятия позволят увеличить производственные мощности, и, соответственно, расширить ассортимент натуральной молочной продукции под брендами «От Красули» и «Гармония дня».

«Акконд-агро» и «АККОНД МОЛОКО» представляют собой крупнейший и единственный в Чувашии молочно-товарный комплекс полного цикла. Комплексное производство – преимущественная черта аккондовской молочной продукции, отличающейся натуральностью и сделанной с любовью для населения Республики. Здесь все свое: поля, корма, стадо, а это позволяет производить молочную продукцию из молока с собственной фермы без использования сухого молока, растительных жиров, и ГМО, что подтверждают протоколы лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике. Еще более высокий знак качества – сертификат соответствия системе менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2007, внедренной на «АККОНД МОЛОКО» в 2017 году, который гарантирует абсолютную безопасность и высокое качество производимой продукции.

Эльвира ЕГОРОВА