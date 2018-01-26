Юниорская сборная Чувашии по настольному теннису выступит на первенстве ПФО

Мастера ракетки

Юниорская сборная команда Чувашии по настольному теннису отправилась на первенство Приволжского федерального округа. Соревнования проходят в Казани до 28 января.

В составе нашей команды 21 спортсмен, как новички, так и члены сборной России: Максим Кабуркин, Андрей Масовер, Даниил Соколов, Павел Павлов, Мария Баранова, Екатерина Иванова, Анастасия Иванова, Юлия Пуговкина. Именно они поборются за право войти в состав дружины Приволжского федерального округа, чтобы затем выступить на первенстве России.

Возраст и мастерство большинства спортсменов Чувашии пока не позволяют им бороться за призовые места первенства, но тренеры уверены, что казанский старт станет для них хорошей подготовкой перед предстоящими в скором времени всероссийскими и международными соревнованиями.

Фото sport.cap.ru