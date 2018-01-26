Самбисты Чувашии привезли три медали с юниорского первенства России

Самбисты-юниоры в числе лучших

Соревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области с 17 по 20 января. В первенстве участвовали около 500 сильнейших самбистов страны. 9 воспитанников чувашской школы самбо защищали честь Приволжского федерального округа. Лучший результат из наших спортсменов показала Наталья Степанова. Она стала победительницей в весовой категории до 52 кг, что дало ей право выступить на Кубке Европы. Награду серебряного отлива завоевал еще один представитель нашего региона Алексей Илларионов в весовой категории до 57 кг. Третье место заняла Вера Лоткова, заявленная в весовой категории до 52 кг.

Фото sport.cap.ru