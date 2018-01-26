Семь — счастливое число

Спортсменка из Чувашии Лана Прусакова — в семерке сильнейших на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл.

Соревнования прошли в американском Маммот Маунтине. В составе сборной России в них приняли участие два представителя из Чувашии Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев.

Лана Прусакова выиграла квалификацию, но в финале не смогла удержать лидерство и завершила выступление с седьмым результатом. Надо отметить, что это лучший результат среди россиянок. Вторая участница сборной Анастасия Таталина заняла 11-е место в итоговом протоколе. Победу же одержала норвежка Тириль Шостад Кристиансен.

В ближайшее время Лана Прусакова отправляется на сборы в Корею, где будет готовиться к Олимпийским играм. Она вошла в число 25-ти российских фристайлистов, которые выполнили все условия для участия в Играх-2018.

В мужских соревнованиях наш земляк Дмитрий Мулендеев показал 38-й результат среди 63 участников. Победил же канадец Тил Харле.

Фото sport.cap.ru