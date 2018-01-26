Отстрелялись на «серебро»

С 16 по 21 января в Орле прошел чемпионат России по стрельбе из лука. Среди 400 спортсменов были и 5 представителей Чувашии. Все они воспитанники СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой.

Всего 10 очков отделили Романа Ефимова, Артема Иванова и Дмитрия Ермолаева от заветной золотой медали в дисциплине «блочный лук» среди мужчин. Именно столько проиграли наши спортсмены победителям соревнований — команде Забайкальского края.

В личных соревнованиях, к сожалению, наши лучники остались вне пьедестала почета. Лучший результат показал Дмитрий Ермолаев. Он занял 11-е место среди 73 участников.

Двадцатку сильнейших замкнул Роман Ефимов. Артем Иванов расположился на 27-й строчке итогового протокола, Евгений Колесников стал 52-м. В женской части турнира 24-й результат показала Ирина Фатуллаева.

Фото sport.cap.ru

До победы нашей команде не хватило 10 очков. Лучшими стали «лучники» Забайкалья.