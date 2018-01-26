ОПРОС: Без них Олимпиада — не Олимпиада

ОПРОС: МОК не допускает спортсменов России на Олимпийские игры Ехать и побеждать

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Пожалуй, ни одного спортивного болельщика не оставила равнодушным новость об отстранении ведущих российских спортсменов от участия в Олимпийских играх.

По мнению МОК, Олимпиаду должны пропустить чемпионы Сочи-2014 Виктор Ан, Антон Шипулин, Алексей Волков, Руслан Захаров, Ксения Столбова и Федор Климов, многократный чемпион мира Сергей Устюгов. Сейчас в списке 41 атлет. Но нет гарантии, что после выходных он не станет длиннее. 29 января Международный Олимпийский комитет окончательно решит, кого не хотят видеть на Олимпиаде. Президент МОК Томас Бах утверждает, что комиссия комитета не действовала в роли судьи. «Она тщательно проверяла каждое дело, и в итоге Россия может быть уверена, что только «чистые» спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность», — приводит слова президента Международного Олимпийского комитета издание «Спорт-экспресс».

Между тем, анализ иностранных изданий показывает, что многие международные федерации в шоке от такого решения. Отсутствие на соревнованиях топ-спортсменов может негативно сказаться на рейтингах видов спорта.

Sports.ru приводит реакцию западных медиа на скандальное решение МОК:

Dagbladet (Норвегия): «Драматичный вторник для звезды лыжных гонок. Устюгов вне списка «чистых» спортсменов. Решение МОК не заслуживает доверия»

Антидопинговое агентство Норвегии (ADN) на семинаре перед Олимпийскими играми в Пхенчхане предпринимает лобовую атаку на МОК. Никто не понимает критериев допуска россиян к Играм в Южной Корее. Вероятно, и сами русские не понимали их, отправляя заявку из 500 спортсменов.

Только небольшая группа людей знает, за что отстранен Устюгов. Пока мы не знаем причин, это выглядит несправедливо — по крайней мере, в отношении этого русского парня.

«Главный принцип — прозрачность. Мы не знаем, какие требования предъявляются к русским. Мы заслужили объяснений, почему так происходит», — сказал глава ADN Андерс Сульхейм.

Hufvudstadsbladet (Финляндия): «Отстранение русских звезд от Игр — дурацкое решение»

«Это глупо. Почему МОК не может назвать критерии? Отстраненные спортсмены должны знать, почему не могут участвовать в Олимпиаде, а весь мир должен знать, за что их отстранили», — сказал генеральный секретарь Финского центра по этике в спорте Харри Сювясалми.

Expressen (Швеция): «Потрясены и удивлены»

«Я потрясен и удивлен. Не могу сказать, правильно ли это, не зная причин. Грустно, что об этом сообщили перед самыми Играми. Уверен, ребята из нашей сборной удивлены так же, как и я», — отреагировал тренер команды Рикард Грип.

Не допущены

БИАТЛОН

Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Старых, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина.

Едут: Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

БОБСЛЕЙ

Роман Кошелев, Юлия Шокшуева.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Данила Семериков, Елизавета Казелина, Анна Юракова.

Едут: Ольга Граф, Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов.

САННЫЙ СПОРТ

Виктория Демченко.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ксения Столбова (выступает в паре с Федором Климовым), Иван Букин (выступает в дуэте с Александрой Степановой).

ШОРТ-ТРЕК

Виктор Ан, Денис Айрапетян, Артем Козлов, Татьяна Бородулина.

Но все же российским болельщикам есть за кого болеть. Нет потерь в командах по сноуборду, керлингу, фристайлу, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью и скелетону. Есть шанс успеть изучить правила соревнований и болеть за них с удвоенной силой.

Фото globallookpress.com