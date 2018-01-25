На Федеральный Сабантуй в Чебоксарах приедет Рустам Минниханов

25 января Иван Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики, провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению в 2018 году XVIII Федерального Сабантуя.

По предварительной информации праздничные мероприятия пройдут 6 июля в Чувашском государственном театре оперы и балета, а 7 июля – на территории Красной Площади и возле монумента Матери-покровительницы г. Чебоксары.

Ожидается, что в Сабантуе примут участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие официальные лица республики, представители татарских организаций и объединений со всей России, лучшие творческие коллективы. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

В работе заседания приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин, глава Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, мэр города Нижнекамска Айдар Метшин, начальник Управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» Ринат Закиров, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Ферит Гибатдинов и другие официальные лица.