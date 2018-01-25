25 января, в День российского студенчества, со встречи Михаила Игнатьева с активистами студенческих добровольческих объединений вузов республики в Чувашии стартовал Год добровольца (волонтёра), объявленный Президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Чувашском государственном институте культуры и искусств

Как сообщает официальный портал органов власти, в мероприятии также приняли участие временно исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, ректор Чувашского государственного института культуры и искусств Наталья Баскакова.

Открывая встречу, Глава республики Михаил Игнатьев поздравил студентов с Днем российского студенчества, пожелал им успехов в учебе и жизни. Он отметил, что Чувашия широко поддержала инициативу главы государства о проведении Года добровольца (волонтёра) в Российской Федерации.

Темой обсуждения стало развитие студенческого волонтёрского движения в вузах республики.

Временно исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов рассказал, что сегодня на базе 34 образовательных организаций республики действуют добровольческие объединения, 4 волонтёрских организации, членами которых являются студенты. Волонтёрский центр ЧГУ им. И.Н. Ульянова входит в состав Ассоциации волонтёрских центров России.

«Численность волонтёров ежегодно растет. В настоящее время в республике действуют 1600 добровольческих команд, в которые входят более 47 тысяч волонтёров», – подчеркнул он. Вовлечению жителей республики в волонтёрскую деятельность способствует Школа добровольцев, действующая на базе Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашии.

В республике развито движение студенческих трудовых отрядов. Чувашские студенты активно участвуют во всероссийских мероприятиях. Так, более 200 студентов республики были представлены на Всероссийском форуме добровольцев. Одним из самых значимых событий в 2017 году стало участие делегации Чувашской Республики в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Сергей Кудряшов рассказал, что в студенческой среде активно развивается проектная деятельность. В 2017 году для участия в заочном этапе Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц от Чувашской Республики было подано 38 проектов, из которых 9 получили грантовую поддержку на общую сумму 1 750 000 рублей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев акцентировал внимание на повышении социальной активности студенческой молодежи, ее роли в позитивных общественных процессах. Руководитель региона выразил признательность активистам за вклад в развитие волонтёрского движения.

Победители конкурсного отбора на получение грантов Президента Российской Федерации и Росмолодёжи выступили с презентациями проектов добровольческого направления.

Студентка Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, лауреат государственной молодёжной премии Чувашской Республики в сфере добровольчества 2016 года Виктория Вострова представила проект по пропаганде донорства крови «Доноры крови Чувашии». Этот проект Студенческого совета ЧГУ имени И.Н. Ульянова поддержан грантом Президента России в размере 497 856 рублей.

Методист бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодёжных инициатив» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики Людмила Алексеева рассказала о проекте «ProBonoPublico», направленном на развитие корпоративного добровольчества.

Ординатор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, лауреат государственной молодёжной премии Чувашской Республики в сфере добровольчества 2016 года Екатерина Васильева подготовила социальный проект «Действуй!». Цель проекта – обучить жителей республики навыкам поведения в экстренных ситуациях.

На повышение медицинской грамотности населения направлен проект «О здоровье надо знать!». Его представила студентка Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтёры медики» Ольга Брагина.

Руководитель Чувашской республиканской молодежной общественной организации «Республиканский волонтёрский центр «Действуй», лауреат государственной молодёжной премии Чувашской Республики в сфере добровольчества 2014 года Арина Максимова выступила с проектом «Спасибо, что ты есть!», рассчитанным на поддержку матерей с детьми.

Михаил Игнатьев высоко оценил представленные проекты, отметив их социальную значимость и востребованность обществом. Он поддержал предложения, озвученные активистами в ходе встречи. «Лучшие практики должны тиражироваться. Мы поддерживаем инициативные предложения патриотически настроенных, приверженных здоровому образу жизни юношей и девушек. Мы готовы оказать необходимое содействие, чтобы каждый из вас находил применение своим идеям, созидательным трудом приносил пользу обществу», – подчеркнул он.

В ходе мероприятия были вручены свидетельства о назначении специальной стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодёжи и студентов за особую творческую устремленность. Также вручены дипломы VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» и другие награды.

Активисты волонтёрского движения выразили признательность Главе республики за поддержку студенчества, поощрение активной жизненной позиции волонтёров.

Ежегодно присуждаются 1000 специальных стипендий Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. Среди стипендиатов 2018 года около 70% – обучающаяся молодежь, около 10% – активисты общественных объединений, около 20% – молодые специалисты в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры.

Студенты образовательных организаций Чувашской Республики также ежегодно удостаиваются стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. В этом учебном году стипендии получают 125 студентов.

Руководитель региона в Чувашском государственном институте культуры и искусств также осмотрел обновленные учебный театр и класс для индивидуальных занятий по вокалу, которые отремонтированы за счет средств бюджета Чувашской Республики.

В 2016–2017 годах из республиканского бюджета на выполнение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы вуза выделены средства в объеме 20011,5 тыс. рублей.

Ректор Чувашского государственного института культуры и искусств Наталья Баскакова и преподаватели вуза выразили благодарность руководству республики за поддержку сферы культуры и работников отрасли. «Радует, что в последние годы активно ремонтируются и оснащаются современным оборудованием учреждения культуры, повышается заработная плата работников», – отметила Алевтина Сергеева, заведующий кафедрой вокального искусства.