Только с согласия тети

Моя тетя проходит стационарное лечение. Имею ли я право при обращении с письменным заявлением в адрес медицинского учреждения получить сведения о состоянии ее здоровья?

Анна Петрова, Канаш

По Закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за медицинской помощью, состоянии его здоровья и диагнозе, другие, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, разглашение которой не допускается.

Разглашение указанных сведений другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в других возможно только с письменного согласия гражданина или его законного представителя, пояснила заместитель прокурора Калининского района Чебоксар Елена Чурбанова.

Таким образом, исходя из буквы закона, сообщение сведений о здоровье пациента даже его родственникам является разглашением врачебной тайны. Врач может передать эту информацию только в случае, если больной напишет письменное заявление с указанием тех родных и близких, которым можно сообщать сведения о его диагнозе и состоянии.