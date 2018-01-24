В Чебоксарах пройдут первые в этом году соревнования по фитнес-аэробике

В субботу в Центре развития маунтинбайка пройдут первые в этом году соревнования по фитнес-аэробике. На открытом чемпионате и первенстве республики выступят ведущие спортсмены, а те, кто делает первые шаги, примут участие в Открытом фестивале детского спорта по фитнес-аэробике «Олимпийские надежды» и спартакиаде школьников.

Более 70 команд уже подали заявки на участие в 4-х возрастных категориях. Конечно, особое отношение будет к самым маленьким спортсменам: 8-10 лет. Они делают первые шаги в фитнес-аэробике, и кто знает, может, уже в таком возрасте проявится талант к этому виду спорта.

Подробности и интервью с президентом федерации фитнес-аэробики в Чувашии Оксаной Вербиной — в ближайшем номере «СЧ»