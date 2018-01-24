Карта жителя Чувашии «засветилась» на сайте ирландской компании

Пока строитель из Чебоксар проходил медосмотр в больнице, на его мобильник пришло сообщение о покупке. Кто-то расплатился его «кровными» на сайте известной кофейной компании. Мужчина встревожился: ни в какие магазины он не заходил, тем более во «Всемирной паутине», а карта все это время была при нем. После того, как сельчанин ее заблокировал, в банке сообщили, что почти 2700 рублей с его счета были переведены через сайт фирмы, головной офис которой расположен в Ирландии!

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