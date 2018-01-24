Чувашия сэкономит порядка 340 млн рублей

24 января Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел заседание Кабинета Министров Чувашии.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин представил проект закона «О стратегическом планировании в Чувашской Республике». В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в субъектах Российской Федерации утверждается порядок осуществления стратегического планирования.

Проектом закона определяются участники стратегического планирования, их полномочия, перечень документов, мониторинг и контроль документов стратегического планирования.

По словам руководителя Минэкономразвития Чувашии, документами стратегического планирования являются ежегодный отчет о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и сводный годовой доклад о ходе реализации либо оценке эффективности реализации государственных программ.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре прошлого года на заседании Государственного Совета Российской Федерации было объявлено о начале реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных субъектам Российской Федерации с 2018 года. Правительством республики рассмотрен проект закона Чувашской Республики «Об утверждении заключенных в 2017 году дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Чувашской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

Как сообщила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина, реструктуризация проводится путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на период с 2018 по 2024 годы.

В рамках проводимой работы по снижению долговой нагрузки на бюджет республики в 2017 году между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключены 7 дополнительных соглашений, срок погашения по которым продлен до 2024 года.

«Без учета реструктуризации до 2022 года Чувашская Республика должна была погасить бюджетные кредиты на общую сумму 6,7 млрд рублей. В соответствии с дополнительными соглашениями задолженность Чувашской Республики реструктурирована на семь лет. При этом наибольший эффект выпадает на 2018–2019 годы», – пояснила Светлана Енилина. Она акцентировала внимание, что с учетом данной реструктуризации погашение задолженности по бюджетным кредитам в 2018 году составит 336,2 млн рублей, тогда как при погашении по графику без реструктуризации на эти цели необходимо было бы направить 4 131,9 млн рублей.

Реструктуризация бюджетных кредитов позволит сэкономить на расходах по обслуживанию государственного долга за 2018–2019 годы порядка 340 млн рублей.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что благодаря решению Президента России существенно сократятся расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на обслуживание государственного долга и высвобождаемые средства можно будет направить на развитие важных отраслей народного хозяйства.

На заседании Правительства республики также был рассмотрен проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации».

Светлана Енилина проинформировала, что законопроект подготовлен в целях приведения налогового законодательства Чувашской Республики в соответствие с федеральным законодательством.

Так, в соответствии с изменениями Налогового кодекса Российской Федерации в региональном законодательстве также предусматривается необходимость направления информации о налогах только в территориальный налоговый орган и финансовые органы соответствующих субъектов Российской Федерации (ранее направлялась и в Минфин России).

Кроме того, организациям, которые не могут единовременно уплатить доначисленные по результатам налоговой проверки суммы налогов, пеней и штрафов, теперь предоставляется возможность их отсрочить и гасить долг частями.

Предусмотрены и изменения минимальных и максимальных ставок налога на игорный бизнес. Поступление налога на игорный бизнес в республиканский бюджет Чувашской Республики в 2016 году составило 3,2 млн рублей, в 2017 году – 4 млн рублей.

Сумма дополнительных доходов бюджета республики от индексации налоговых ставок по налогу на игорный бизнес оценивается в размере порядка 3,7 млн рублей, сообщает официальный портал органов власти Чувашии.