Многодетные семьи Чувашии празднуют новоселья

Ключи от нового дома

«Даже не думали, что так скоро у нас появится прекрасный новый дом. Это самый значительный новогодний подарок в моей жизни. От радости хочется прыгать, как в детстве, до потолка»,?— сияя от счастья, мама семерых детей Алина Семенова даже заплакала. Случилось это, когда глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев вручил семье Семеновых из Чуманкасинского сельского поселения ключи от нового дома.

Событие, которое произошло прямо накануне праздников, поистине можно назвать сказочным. Как говорит сама многодетная мать, в деревушке Шербаши дом у них небольшой, общей площадью всего 22 кв. метра. Для семерых детей явно маловато. В нем выросли старшие дети, у двоих уже свои семьи. Другим предстоит осваивать новые просторные хоромы, младшему ребенку-то всего пять лет. Да и четверым внукам будет где поиграть, побегать. Ведь, как отметил глава Чуманкасинского сельского поселения Николай Белов, площадь нового дома в деревне Одаркино ровно в пять раз больше — 110 кв. метров. На улучшение жилищных условий этой семье выделено из республиканского бюджета более 2,5 млн рублей.

Такого же счастливого события ожидают еще 15 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, которые стоят в очереди.

Всего же за 2011-2017 годы в Моргаушском районе улучшили жилищные условия 8 многодетных семей с пятью и более детьми. На эти цели было направлено более 17 млн рублей.

Самым радостным и запоминающимся стал день, когда глава администрации Вурнарского района Леонид Николаев вручил им ключи от нового благоустроенного и комфортного жилого дома, и для членов многодетной семьи Афанасьевых из деревни Кивсерт-Янишево Ойкас-Кибекского сельского поселения.

Татьяна Тимофеевна и Виталий Анатольевич воспитывают пятерых детей. Эта семья встала в очередь как нуждающаяся в жилье пять лет назад. В прошлом году в их родной деревне началось строительство дома. Строители постарались на славу, в короткие сроки выполнили все работы, и вот уже семья вселяется в новое жилище. В нем имеются все условия для комфортной жизни, свет, газ и вода подведены, в доме тепло и уютно. «Этого дня мы ждали с нетерпением. Ведь что прежде всего необходимо большой семье? Конечно же, жилье. Теперь у нас свой дом. Он компактный, красивый, здесь всем хватит места. Спасибо за реальную помощь», — не скрывает своей радости хранительница очага Татьяна Афанасьева.

Хозяйка нового дома заведует Янишевским фельдшерско-акушерским пунктом, а отец большого семейства занимается немалым личным подсобным хозяйством — Афанасьевы, кроме всего прочего, выращивают зерно, держат скотину. То, что семья дружная и трудолюбивая, где царят взаимопонимание и согласие, подтверждают и их односельчане.

Всего же в 2017 году на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, бюджету Вурнарского района выделено около 4 млн рублей, что позволяет обеспечить жильем две многодетные семьи.

Заветные ключи от квартиры в подарок от государства в преддверии Нового года получила и многодетная мама Гульнара Хасанова в городе Канаше. В большой семье она единственная женщина, у нее пятеро детей, и все мальчики. Старшему 14 лет, младшему 5. «Тяжело, но дети помогают, один из сыновей готовить любит, остальные в другом себя проявляют», — говорит Гульнара.

В новом доме встретила Новый год также шумерлинская семья Кудрявцевых с семью детьми. Городу на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, из республиканского бюджета в прошлом году было выделено более 4,1 млн рублей.

По традиции кошку в новый дом первой запустила и многодетная семья Ядаковых в деревне Чиршкасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района. У Эльвиры Михайловны и Виталия Владимировича пятеро детей: два сына и три дочери. В очередь в качестве нуждающихся в жилом помещении Ядаковы встали в 2011 году. Их новый дом на участке в 0,14 га расположен на улице Озерной. К ней уже подведен водопровод, который также будет снабжать водой жителей улиц Дружбы и Гагарина. Администрация Чебоксарского района подготовила и проект газификации новой улицы.

В целом же, как констатировал Глава Чувашии Михаил Игнатьев, в 2017 году в рамках реализуемых жилищных программ на улучшение жилищных условий 5,6 тыс. семей республики выделено 3,2 млрд рублей. И, в частности, на обеспечение жильем 19 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, из республиканского бюджета выделено 50 млн рублей. Завершено строительство жилых помещений для 13 многодетных семей.

Фото администрации Моргаушского района

Глава семьи Семеновых при получении ключей обменивается крепким, от души рукопожатием с Главой администрации Моргаушского района Ростиславом Тимофеевым. Еще бы, такая радость под Новый год!