Канаш обновляет инфраструктуру

На объектах царит оживление

Минэкономразвития республики, вняв пожеланиям журналистов, организовало пресс-тур в Канаш, на строящиеся объекты в рамках проекта моногорода.

Минувший четверг выдался достаточно морозным по нынешним погодным критериям, однако новостройки не выглядели замороженными. Их три?— инженерная инфраструктура для индустриального парка, реконструкция канализационных очистных сооружений и автомобильная дорога «Улица Машиностроителей — «Аниш». Вместе с вице-премьером — министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Аврелькиным мы побывали на каждой из этих площадок.

Участок дороги «Улица Машиностроителей — «Аниш» — трасса объездная, с выходом на федеральную автодорогу. Строится, чтобы разгрузить центр города от тяжелого транспорта, поток которого возрастет после полной реализации проекта моногорода. Протяженность магистрали — 4,4 км с водопропускным сооружением через реку Аниш.

Основные работы подрядчиком ООО «Воддорстрой» выполнены: расчищены от кустарников площадки, рекультивированы земли, проложено земляное полотно, устроено песчаное и щебеночное основание. Дорогу, правда, намечалось сдать еще в прошлом году, однако, по словам министра, потребовалось внести изменения в проект в связи с пересечением небольшой речушки. Сейчас поправка согласовывается в природоохранном ведомстве, в начале февраля процедура закончится. Исправления потребовались и из-за того, что дорожное полотно первоначально располагалось ниже очистных сооружений. Все эти изъяны устраняются с тем, чтобы завершить объект в июне.

В рамках реализации инвестиционных проектов, естественно, повышается потребность в утилизации отходов. Действующие очистные сооружения Канаша не справляются с нынешней нагрузкой, поэтому было принято решение об их реконструкции.

На этой площадке рокочут экскаваторы, высятся краны. ООО «Стройсфера» ведет монтаж трех накопителей осадков, одновременно строятся насосные сооружения, уже готовы отстойники. Все основные работы планируется завершить в мае-июне текущего года, сказал Аврелькин. Ход возведения объекта постоянно инспектируют специалисты предприятия «Биологические очистные сооружения» из Новочебоксарска.

«Вопросов в финансировании не возникает, сложностей мы не видим и планируем возведение объектов в срок», — отметил Владимир Аврелькин. Аваг Ханеданян, руководитель компании «Стройсфера», подтвердил, что строительство идет в соответствии с графиком и все вопросы на сегодня сняты.

Несколько инженерных объектов возводится рядом с индустриальным парком, где инвесторы разместят свои предприятия. Здесь строятся локальные канализационные очистные сооружения, из которых дождевые и сточные воды пойдут в основные сооружения, а также объекты газо- и электроснабжения. Будет возведена подстанция на 110 кВ. Как пояснил министр, в проект пришлось внести ряд изменений, на днях они должны быть согласованы, после чего начнется строительство. Новый энергообъект крайне необходим для Канаша в целом, ввиду возрастающей потребности в энергоресурсах даже со стороны действующих предприятий, особенно в этой части города.

По словам директора генподрядной организации ООО «Союзстройинвест» Эдуарда Резяпова, без проблем не обходится, и главная из них — высокий уровень грунтовых вод. Поэтому работы форсируются сейчас, до наступления паводка, который может осложнить строительство. Что касается финансирования, тут вопросов не имеется — банк исправно кредитует организацию, поскольку объект имеет бюджетное обеспечение, подчеркнул Владимир Аврелькин. В конце третьего квартала, раньше срока, объект должен быть сдан.

Как мы сообщали ранее, между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и республикой в сентябре 2016 года было заключено соглашение о софинансировании расходов на создание инфраструктуры в Канаше. Но минувшей осенью выделение средств на реализацию новых инвестиционных проектов фондом было приостановлено ввиду того, что один из ведущих инвесторов ушел из проекта, «унеся» солидную сумму ожидаемых вложений. 22 декабря на заседании наблюдательного совета фонда с участием председателя Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина было принято решение о возобновлении финансирования после внесения необходимых изменений в соглашение. Все работы должны быть завершены в четвертом квартале 2018 года.