В Чувашии утомленный водитель сбил пешеходов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего бывшего сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский», обвиняемого в ДТП со смертельным исходом.

По версии следствия, летом прошлого года он, будучи во внеслужебное время за рулем «Шкоды Октавиа» в «утомленном состоянии», на автодороге между деревнями Новое Тинчурино и Большая Таяба нарушил правила дорожного движения и наехал на двух мужчин — жителей деревни Малая Таяба Яльчикского района, которые от полученных трав погибли. А виновник ДТП покинул место происшествия.

По результатам медицинского освидетельствования полицейский во время аварии был трезвый. Сейчас он находится под стражей. По результатам служебной проверки, проведенной МВД по Чувашии, виновник ДТП был уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Яльчикский районный суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.