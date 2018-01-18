Берем в семью собаку

«Хочу собаку! Подарите щенка», — то и дело пристает к родителям ребенок. Многие чадолюбивые мамы и папы, не задумываясь, уступают. Так в квартире появляется новое существо, а с ним и проблемы для неподготовленных хозяев.

«Я сильно напрягаюсь, когда у меня просят собаку в подарок. Это не подарок, а ласковый и преданный питомец, требующий большой ответственности», — говорит кинолог Марина Нижерадзе. Решение завести собаку должны одобрить все без исключения домочадцы. Она будет рядом 12-15 лет и кардинально изменит быт семьи. Это не только радость и позитив, но и продукты жизнедеятельности, которые придется убирать за маленьким щенком, погрызанные мебель и обувь. Это практически отсутствие выходных, когда хочется куда-то выехать, а песика не с кем оставить. «Собака ориентирована на человека, она не может сутками сидеть одна в квартире, ей надо видеть хозяина, чувствовать, что ее любят, играют с ней, выгуливают, — продолжает Марина. — Мне, например, ради собаки в свое время пришлось сменить работу, чтобы быть занятой неполный рабочий день».

Чтобы верный друг гармонично вписался в человеческую семью, следует определить, кто станет главным его хозяином. Так, одно дело, если собаку будет выгуливать взрослый, и совсем другое, если подросток 11-13 лет. Как он сможет противостоять, если навстречу попадется чужая агрессивная собака или, того хуже, неадекватный хозяин с агрессивным псом? «Заводить собаку для детей 14-16 лет тоже нежелательно, — упреждает Марина, — это очень непростой возраст. Взрослеющий подросток испытывает одиночество, и чтобы развеять его, некоторые родители преподносят четвероногого друга. Но пройдет еще год-полгода, к юноше или девушке придет первая любовь, домашний питомец им будет только в тягость. А потом — школа закончена, молодой хозяин отбывает на учебу в другой город. Кто будет заботиться о собаке? Хорошо, если другие домочадцы».

Служебные собаки требуют жесткой руки, серьезного воспитания. Иначе они быстро определят, кто в доме хозяин. «Знала семью, в которой пес «приватизировал» кожаный диван, — вспоминает Марина. — Глава семейства допоздна задерживался на работе. Хозяйка раз позволила собачке улечься на диване, второй раз, а на третий пес злобным рыком, не оставлявшим сомнений в его намерениях, сгонял с дивана всякого, осмеливавшегося едва присесть на краешек».

Эти хозяева смирились с переходом шикарной мебели в другие руки, то есть лапы. Но нередко бездушные и безответственные владельцы, не нашедшие общего языка с питомцем, просто выгоняют его на улицу. Сегодня в Чебоксарском пункте передержки содержится 160 собак, ожидающих надежных и заботливых хозяев.

Инфографика Алексея Кирова