В Чувашии состоялся открытый чемпионат по автоспорту

На снежной гоночной трассе

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН. В течение двух недель на трассе «Чиршкасы» проходил открытый чемпионат Чувашской Республики по автоспорту «Рождественская гонка-2018».

Накануне Рождества состоялись гонки по бездорожью «Джип-Триал». Экипаж из поселка Кугеси занял первое место.

13 января состязания прошли в формате синхронной кольцевой трековой гонки в зачетных группах «1600», «2000», «Свободный». И, наконец, завершили рождественский турнир в старый Новый год соревнования по автомобильному кроссу. За два дня проведения стартов спортсмены разыграли 11 комплектов наград. Организатором гонок выступила Чувашская автомобильная федерация.

Фото с сайта администрации Чебоксарского района

Попробовать себя на зимней гоночной трассе длиной 1200 метров смогли даже владельцы обычных авто.