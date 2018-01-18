Канашский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» собрал юных вокалистов

Звучали рождественские песни

КАНАШ. XI фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» вновь собрал юных вокалистов города.

Епископ Канашский и Янтиковский Стефан, иерей Александр из храма Святителя Николая по традиции благословили праздник света, веры и умиротворяющей музыки. Залы детской музыкальной школы наполнили завораживающие звуки флейты, скрипки, фортепиано. Маленькие музыканты исполняли мазурку, кадриль, всеми любимые народные мелодии. Добрые и душевные песни распевали хоры православных классов, вокальных ансамблей и творческих студий городских школ.

Между тем в фойе школы развернулась выставка детских рождественских рисунков. Для одаренных ребятишек города музыкальная школа подготовила праздничное представление «Почему елку наряжают на Новый год?». А в конце фестиваля всех ждали сладкие подарки от щедрых спонсоров.

Фото с сайта администрации г. Канаша

Никого из зрителей не оставил равнодушным русский народный танец коллектива 3 «Б» класса школы № 11.