Инвестиции в человека обернутся вложениями в республику

Большой зал Чувашского театра оперы и балета заполнен до последнего кресла. На торжественное собрание по случаю оглашения Послания Главы республики собрались люди самых разных возрастов, профессий и должностей. В зале депутаты Госдумы РФ и Федерального Собрания, представители духовенства. Изредка поблескивают на лацканах награды, в том числе звезды Героев — как Социалистического Труда, так и России. Всем небезразлично, как развивалась Чувашия в минувшем году и что ее ждет дальше.

Завидным вниманием были окружены и журналисты, которых разместили в соседнем зале за длинными столами перед огромным экраном. Да еще с кофе. Эффект такой, будто находишься непосредственно в зале заседаний. Иные из коллег ожидали, что Михаил Игнатьев начнет доклад с оглашения длинного списка достижений в минувшем году. Но он в самом начале ограничился по сути одной сентенцией: «мы доказали свою способность решать сложные инновационные задачи». В частности, в обеспечении экологической безопасности — завершился Год экологии, а также в развитии первичной и высокотехнологичной медицинской помощи, общего образования. Привел, правда, и основные цифры по промышленности, занятости, отметив, что они выверенные и объективные, призвав всех руководствоваться только таким подходом.

И почти следом перешел к теме, на первый взгляд, «не забойной», но стратегически оправданной: о подготовке достойных, квалифицированных специалистов. Причем начиная с младых ногтей. Ибо это залог выживания в современной конкурентной среде, в том числе и на уровне регионов. Между регионами обостряется конкуренция за инвестиции, которые приходят туда, где есть кадровый потенциал для их освоения. Прежде всего инновационный молодежный потенциал, подчеркнул Глава республики.

В этой связи он напомнил, что в Чувашии на образование направляется почти треть средств консолидированного бюджета. К 2025 году предстоит перейти только на односменную учебу. Но еще важней — стимулирование интереса к освоению в дальнейшем профессий в сфере высоких технологий и инноваций.

Дефицит специалистов в наукоемких отраслях обостряется, в этом направлении в первую очередь и должна перестраиваться школа. В 2017 году Главой была поддержана совместная инициатива Минобразования России, Минобра Чувашии и Чувашского госуниверситета по реализации проекта «Наука и школа», который успешно выполняется. Вообще, тема воспитания достойной личности проходит лейтмотивом Послания. Глава республики обозначил и задачи патриотического воспитания, в частности, кадетского движения.

Обозначенный вектор получил развитие в следующей «смежной» теме — повышения производительности труда. Ведь это возможно в первую очередь на основе высокого качества подготовки специалистов. Михаил Игнатьев напомнил, что в 2018 году Чувашия участвует в данном проекте. В Послании часто упоминались проекты с «заглядом» в будущее, которые предстоит реализовать. Как было отмечено, «нельзя ограничиваться работой только текущего дня». Один из самых перспективных проектов — «Умный город» по внедрению современнейших технологий в улучшении качества жизни.

При этом Михаил Васильевич не обошел и «неторжественную» тему тракторного завода. Как и не очень парадную в минувшем году тему строительства жилья, темпы которого снизились. Но вот проект переселения людей из аварийного жилья в республике выполнен успешно. Глава заявил, что он будет продолжен, но уже с учетом социального положения переселяющихся.

В числе «непарадных» тем, которые также не обошел вниманием Глава Чувашии, и снижение рождаемости в республике. Но принятые недавно серьезные меры поддержки семей с детьми должны улучшить этот показатель в самое ближайшее время. Зашла речь и об оптимизации лечебных учреждений, при этом Михаил Игнатьев подчеркнул, что она касается только административного персонала.

В АПК республики был обозначен ряд ноу-хау, которые предстоит освоить. Одно из них — комплексный подход, предусматривающий кооперацию крупных агрохолдингов с фермерами.

По всей стране считается, что такие холдинги чувствуют себя монополистами, не давая ходу другим сельхозпроизводителям.

В Чувашии решили показать, что это не так. Примечательно, что после озвучивания той или иной задачи Глава высказывал поручения конкретным исполнителям — министерствам и ведомствам.

Касаясь сферы предпринимательства, Михаил Игнатьев не обошел нестареющую проблему снятия административных барьеров в этой среде. В последние годы многие из них сняты, но многое еще и тормозит.

Говоря о бюджетной политике, Глава республики подчеркнул, что расходы в регионе росли, а объем государственного долга сокращался. Правда, эту тенденцию не одобряют некоторые наши парламентарии, настаивающие на том, что долг надо почему-то наращивать. Лицо одного из них в этот момент как раз показалось на экране — к оживлению среди журналистов…

…Все будет по плечу, если у нас будет желание созидать, а не разрушать — эта фраза прозвучала в конце оглашения Послания. Вряд ли что можно предложить другое, если все мы хотим жить хорошо.

Фото Максима Васильева

Михаил Игнатьев: «Нельзя ограничиваться работой только текущего дня…»

В ходе оглашения Послания озвучивались конкретные поручения.

отклики на послание

ЛИДИЯ ВОРОПАЕВА,

главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера:

— У нас в онкологической службе выстраивается системная работа. В 2015 году мы запустили машины для скрининга молочных желез. В 2016-м под руководством Михаила Васильевича начали работу по созданию центра ядерной медицины. Сейчас мы, к сожалению, не можем делать многие вещи, потому что у нас нет ПЭТ-томографа. Позитронно-эмиссионный томограф нужен для того, чтобы смотреть, какие изменения происходят в организме на клеточном уровне. Это улучшит диагностику пациентов и самое главное — диагностику в процессе их лечения. Надеюсь, что в конце года мы уже сможем запустить наш ПЭТ-томограф, и качество лечения повысится. Мы сможем контролировать процесс и химиотерапии, и хирургических вмешательств, это совершенно новый уровень. По расчетам, выживаемость пациентов вырастет на 25-30%. В следующем году уже появятся первые результаты.

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АЛЕНА АРШИНОВА,

депутат Госдумы России от Чувашии:

— Проект «Наука в школе» разработан по просьбе Президента Российской Федерации. Он озвучил ее давно, сказал, что наука должна выйти за пределы Российской академии наук, должна вернуться в вузы. И еще один момент — очень сложно привлечь в науку молодых людей, абсолютно не имеющих понятия, что это такое. Поэтому нужно знакомить с ней заранее — с детских садов, школ.

Курс провозглашен абсолютно правильно, остается только сделать. Очень здорово, что Чувашия не отстает, участвует в этом проекте. На нем сегодня сделал акцент в своем Послании Михаил Игнатьев.

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ЕВГЕНИЙ КАДЫШЕВ,

глава города Чебоксары:

— Доклад поражает своей системностью, комплексностью, прослеживается его концепция. В течение часа Глава республики осветил все стороны жизни нашего региона. В Послании очень много сказано о развитии социальной инфраструктуры, о подрастающем поколении, о его воспитании, о связи подрастающего поколения с промышленностью. Показана четкая картина инновационного и инвестиционного потенциала города Чебоксары и республики.

Сейчас мы начинаем работать с маленькими детьми в школах по изучению физики с Чувашским госуниверситетом, чтобы вырастить инновационных специалистов с креативным мышлением. Они станут ядром нашей промышленности, электротехнического кластера, IT-кластера. Кроме того, хорошо было сказано о развитии социальной инфраструктуры, одновременно с этим прозвучали слова в поддержку развития собственного бизнеса, как я думаю, инновационного наукоемкого бизнеса. В связи с тем, что у нас в республике нет значимых природных ресурсов и все, что мы делаем, мы делаем за счет интеллекта нашего населения. Очень понравился доклад, я определил для себя ориентиры в развитии нашего города в составе Чувашской Республики и Российской Федерации в целом.

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ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВ,

руководитель КФХ «ЭнежЪ»:

— Озвучена очень важная задача — развитие сельского хозяйства в нашей республике по двум направлениям: переработка и производство экологически чистой продукции. Сельхозрынок по всей России движется к насыщению. Скажем, в прошлом году было перепроизводство зерна, два года подряд нет цен на капусту, в нынешнем году, возможно, окажутся низкими цены на картофель. А мы способны произвести больше раза в полтора-два, чем есть. Но чтобы не произошло затоваривание, надо развивать продажу, причем только переработанной сельхозпродукции.

Второе направление — развитие производства экологически чистой продукции, то есть без применения минеральных удобрений и всяких химикатов, — очень сложный процесс. Если мы в Чувашии сделаем упор на этом направлении, то откроются большие перспективы. Думаю, сможем даже на экспорт выйти с таким товаром. «Чистая» продукция востребована везде.

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АЛЬБИР КРГАНОВ,

муфтий Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного Управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият», муфтий Духовного Управления мусульман Чувашской Республики:

— Венец творения — это человек. Очень радует, что последние годы наши руководители все больше говорят о правах и в целом о качестве жизни человека. В недавнем своем выступлении Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал о том, что сбережение нации — фундаментальная обязанность государства. И сегодняшнее выступление Главы Чувашской Республики, я выслушал его очень внимательно, также в большей степени нацелено на сбережение нации, на то, чтобы повысить уровень жизни и комфорта жителей республики.

Мне, как человеку, занимающемуся общественно-религиозной деятельностью, очень важно было услышать, что много внимания уделяется вопросу образования. Понятно, что сегодня строится много школ, обновляется, что есть технологическая поддержка. Но очень важна и внутренняя поддержка. Я бы хотел отметить один удивительный проект, который реализуется в Чувашии: это межрегиональный школьный обмен между несколькими школами в Москве и в нашей республике. Московские дети приезжают к нам, а дети из Чувашии ездят в Москву. Также педагоги московских школ помогают нашим учителям с новыми программами, проектами Минобразования. Это очень важно. Как говорит Глава, чтобы наши дети стали образованными, конкурентоспособными, культурными людьми.

Еще одна важная тема — налоги. С одной стороны, действительно, мы все должны понимать, я говорю как верующий человек, что платить налоги — это святое, потому что если ты этого не делаешь — ты грешишь и как будто «ешь» права других людей. С другой стороны — к налогам наши организации должны относиться очень внимательно. Не снимать со среднего и малого бизнеса последнее, а наоборот, Глава сегодня очень правильно выразился, должны подсказывать предприятиям, поддерживать их деятельность.

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АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

— Уверен, озвученные успехи в системе образования прирастут новыми достижениями в 2018 году. Задачи, поставленные Главой Чувашии в Послании, на мой взгляд, очень актуальные, интересные. Отрадно, что в республике есть понимание важности интеграции школы и вуза как фактора развития новой образовательной системы в современных условиях модернизации образования. Цель очевидна — это улучшение качества профессиональной подготовки выпускников и по большому счету получение конкурентоспособных специалистов.

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МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА,

студентка ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, обладатель стипендии за особую творческую устремленность 2018 года:

— Я на таком собрании в первый раз, мне очень понравилось — как говорит Михаил Васильевич, у нас загорелись глаза. Глава республики начал с образования, он озвучил, что на эту сферу будет выделяться больше средств, а еще больше внимания станут уделять биологии и химии. Также Глава Чувашии упомянул, что 2018 год — Год добровольцев, в этом году мы должны активнее принимать участие в различных мероприятиях, помогать друг другу.

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СВЕТЛАНА ЕНИЛИНА,

министр финансов Чувашии:

— Послание Главы Чувашии подтверждает сложившуюся стабильность развития нашего региона, что выражается в динамике экономических, бюджетных и социальных показателей. Наличие положительных рейтингов республики также свидетельствует о стабильности Чувашии и способствует повышению ее инвестиционной привлекательности. Именно поэтому 2-е место в инвестиционном рейтинге регионов — это объективная оценка эффективности проводимой в республике работы.

Мы все ощущаем, что жить в Чувашии становится комфортнее и престижнее. Уровень жизни улучшается благодаря грамотно реализуемым программам в социально-экономической сфере.

Со своей стороны могу отметить, что в республиканском бюджете финансовые ресурсы на все проекты предусмотрены в полном объеме. Нами выделяются миллионы рублей на развитие образования, медицины, культуры, спорта, сельского хозяйства и так далее. Также мы в полном объеме обеспечиваем деньгами выполнение «майских» указов Президента страны и повышение заработной платы работников бюджетной сферы.