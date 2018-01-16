Комментарий Ирины Письменской к Посланию Главы Чувашии

Руководитель Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина Письменская комментирует ежегодное Послание Главы Чувашской Республики:

«Текущий год в своем роде знаковый, ведь он очень важен для определения путей дальнейшего развития нашей страны. Поэтому я с особым интересом ожидала того, какие актуальные вопросы обозначит в ежегодном Послании Глава Чувашии. Особенно ценно для меня было услышать о неизменной важности темы социального и экономического развития села.

Поставленные в Послании Главы Республики задачи напрямую касаются нашего филиала. Напомню, что Россельхозбанк продолжает работать в рамках соглашения с Минсельхозом России по выдаче льготных субсидируемых кредитов.

Год еще только начался, а Банк уже провел большую предварительную работу в этом направлении. В частности, по данным на 16 января 2018 года, Чувашский филиал успел одобрить и направить в федеральное ведомство кредитные заявки сельхозпредприятий на сумму более полумиллиарда рублей. Рассчитываем одними из первых приступить к выдаче и в течение года существенно нарастить финансовую поддержку сельских товаропроизводителей региона».