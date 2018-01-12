В Чувашии созданы два заказника и памятник природы

Под особой охраной

В полку особо охраняемых природных территорий республики прибыло. Постановлением правительства Чувашии созданы два заказника и один памятник природы регионального значения.

Государственный природный заказник «Шемалаковский» находится в Яльчикском районе. Заказник «Пойма реки Сура» площадью почти в 3 тысячи га — на территории Порецкого и Шумерлинского районов. Здесь располагается группа озер и болот Ургуль, где встречаются более десятка растений, занесенных в Красную книгу Чувашии.

Озеру Тени, что является достопримечательностью Аликовского района, присвоен статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Теперь тут будут действовать строгие ограничения. Например, здесь нельзя ничего строить, пасти скот, мыть машины, запрещены автостоянки и какие-либо стоки загрязняющих веществ.