К врачу — через Интернет

С 1 февраля электронная регистратура будет доступна только через портал госуслуг

После праздничной недели в чебоксарской ГКБ № 1 народу больше обычного. Правда, заметно это только в раздевалке, потом пациенты растекаются по коридорам поликлиники. Большинство, надев бахилы, сразу же поднимаются к своему врачу, минуя регистратуру.

Заместитель главного врача по поликлинике Александр Дерягин объясняет, что чаще всего люди предварительно записываются на прием через электронную регистратуру, таких пациентов три четверти.

Он показывает страничку записей на мониторе, где напротив фамилий стоят разноцветные квадраты. Бросается в глаза большое количество темно-зеленых, что означает: эти пациенты записались на прием через портал госуслуг. Хотя до введения электронной записи к врачам через этот портал еще три недели, народ, видно, решил привыкать к новшеству немедля.

Хорошо молодым людям, дружащим с Интернетом, а как быть пожилым? Беседую с пациенткой в возрасте. Елизавета Карповна уверяет, что про нововведение ничего не слышала, но это ее не пугает: она давно уже записывается через портал госуслуг:

— Очень удобно, сидишь дома в спокойной обстановке, записываешься на нужное время, никакой беготни, нервотрепки. Вот, видите — я с палочкой хожу, мне трудно лишний раз в гололед из дома выбраться. Все-таки 77 лет…

На вопрос, давно ли она научилась пользоваться Интернетом, смеется:

— А что им не пользоваться, он же в телефоне, там все написано, куда надо нажать. — В подтверждение своих слов она достает смартфон. — Вот когда у меня голова кружится и я вижу не очень, тогда меня дочь записывает…

Молодая женщина подходит ко мне сама, интересуется, по какому случаю журналисты работают в поликлинике. Выясняется, что Ольга не в курсе изменений при записи к врачам, но, чуть задумавшись, улыбается: она на портале зарегистрирована, через госуслуги платила налоги, так что разницы для нее нет, в каком порядке в электронную регистратуру заходить. Про личный кабинет, где можно посмотреть, когда она болела, какие обследования проходила, Ольга тоже узнала от журналистов. И была этому рада: уж теперь точно не придется вспоминать, в каком году последний раз делала флюорографию легких, на портале все зафиксировано.

…Зато мужчина, которому чуть за сорок, оказался из категории тех, кто с Интернетом не дружит. Записывается он только лично, через регистратуру, call-центру тоже не доверяет: вдруг по телефону одно число скажут, а запишут на другое. Он уже собрался возмущаться «новыми порядками», как пациенты, оказавшиеся рядом, ему стали объяснять, что личной записи никто отменять не будет. Хочется лишний раз прогуляться до поликлиники или записаться по телефону — нет проблем, эти услуги остаются.

Если для пациентов особой разницы нет, каким образом записываться к врачу, то зачем это понадобилось больницам?

Оказывается, это требование законодателя, поясняет замминистра здравоохранения Светлана Ананьева. Портал госуслуг единый для всей страны, вход в него производится через Единую систему идентификации. Достаточно ввести логин и пароль и выбрать нужную услугу. Сделать это можно из любой точки страны. В Чувашии уже зарегистрированы на портале и пользуются им более 520 тысяч жителей старше 14 лет. Поэтому проблем с нововведением у них не будет.

Более того, пациенты поликлиник, пожалуй, самые «продвинутые» в пользовании Интернетом люди: из 8 млн записей к врачам Чувашии каждая четвертая была сделана по Интернету. К тому же есть возможность записать через свою учетную запись и ребенка, и пожилого родителя. В этом случае надо будет дополнительно ввести номера СНИЛС и полиса ОМС того человека, которого записываете. Также через портал можно вызвать врача на дом, прикрепиться к другой поликлинике, а в недалеком будущем получать необходимые медицинские справки и электронные рецепты. Если возникнут проблемы в лечебном учреждении, можно будет оставить запись со своими впечатлениями в специально отведенном для этого «окошке».

Сейчас, когда люди записываются на прием в поликлинику, нередко путают имена, делают ошибки в фамилии или дате рождения, и врачам приходится ждать, пока сотрудники регистратуры найдут медицинскую карту рассеянного пациента, создается очередь. Кроме того, ошибки влекут за собой штрафы фонда ОМС, ошибки в больничных листах. Запись на прием через портал госуслуг такие ошибки исключит, к тому же она станет допуском врача к электронной карте человека. Однако самое главное, чего требует законодатель, это чтобы персональные данные были в полной сохранности, и портал госуслуг ее гарантирует.

Инфографика Минздрава Чувашии