11 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. Его сопровождал министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев.

Отметим, техникум является многопрофильным учебным заведением, осуществляющим подготовку кадров по 20 специальностям и 7 профессиям среднего профессионального образования и более 50 программам дополнительного профессионального образования.

В рамках визита в учебное заведение Михаил Игнатьев осмотрел учебно-производственный корпус, ознакомился с лабораториями, побеседовал со студентами и педагогическим коллективом.

Директор Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Петр Мишин рассказал, что с момента открытия учебного заведения подготовлено свыше 37 тысяч специалистов для строительной и энергетической отраслей и жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время в техникуме обучается около 2 тысяч студентов.

В рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих отрасли жилищно-коммунального хозяйства реализуются более 30 краткосрочных программ. В 2017 году по ним обучались 1667 человек.

В лаборатории альтернативных источников энергии Главе республики продемонстрировали «Модуль солнечный», учебное оборудование «Тепловизор Testo 885-1» и модуль «Тепловой насос» для отопления помещений с использованием энергии земли. Пётр Мишин пояснил, что для реализации этого уникального проекта в стенах техникума закуплено необходимое оборудование. «Осталось пробурить скважину и внедрить ноу-хау в практику», — добавил он.

Руководитель учебного заведения обратил внимание, что внедрение оборудований комплекса «Умный дом» позволят в среднем экономить 30% энергозатрат, окупаемость составляет 1,5 – 3 года.

Петр Мишин также рассказал, в 2017 году техникум стал площадкой проведения VI Регионального (открытого) чемпионата «Молодые профессионалы» по трем компетенциям: сантехника и отопление, администрирование отеля, геодезия.

Главе республики продемонстрировали оборудование, закупленное для проведения чемпионата и его технические возможности, и то, как ребята осваивают свои специальности не только в теории, но и на практике с применением инновационных инструментов. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Мастер производственного обучения Вадим Лобанов проинформировал, что воспитанники учебного заведения показывают высокие результаты в этом престижном конкурсе. «Мы планируем пройти отборочный чемпионат, который будет проходить в мае, и достойно представить республику среди лучших команд в финале», — подчеркнул он.

Глава республики Михаил Игнатьев пожелал студентам успехов. «Дерзайте и творите. У вас есть все возможности для того, чтобы стать профессионалами, востребованными на рынке труда», — подчеркнул он.

Руководитель региона также отметил, что Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства осуществляет наиболее перспективные направления профессиональной подготовки. «Развитая материально-техническая база позволяет правильно выстраивать учебный процесс с учетом спроса на рынке труда, выпускать специалистов, востребованных в реальном секторе экономики. Это кузница кадров для строительной, энергетической и жилищно-коммунальной отрасли Чувашии», — резюмировал он.