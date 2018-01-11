Потребление электроэнергии на освещение производственных помещений Чебоксарской ТЭЦ-2 с использованием светодиодных ламп снизилось в 8 раз

Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс приступил к модернизации систем освещения своих энергообъектов с применением светодиодных светильников.

На сегодняшний день традиционные лампы освещения заменены в машинном зале (котельном и турбинном отделении), на участке по химическому оборудованию и в насосных мазутного хозяйства Чебоксарской ТЭЦ-2. В общей сложности здесь установлено более 400 энергосберегающих источников света.

Применение современных светильников позволило повысить уровень освещённости рабочих мест, уменьшить нагрузку на кабельные сети, что положительно скажется на сроке их эксплуатации. Потребление электроэнергии по итогам проведенных работ снизилось в 8 раз. В целом ожидаемый экономический эффект от замены источников света на ТЭЦ составит порядка 4 млн. рублей в год.

«Модернизация систем освещения позволяет получить двойной результат: повысить комфортность труда сотрудников и добиться экономии. Мы будем продолжать работать в данном направлении: энергосберегающие технологии будут внедрены на других предприятиях компании в Марий Эл и Чувашии» — отметил директор филиала Андриан Тимофеев.