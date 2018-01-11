От Алатыря до Ядрина

По улицам ездил волшебный троллейбус

НОВОЧЕБОКСАРСК. Доброй приметой нового года среди горожан считалось прокатиться в канун Рождества в необыкновенном «Троллейбусе желаний».

Не первый год такой подарок новочебоксарцам в виде новогоднего троллейбуса со сказочным патрулем на борту делают городская администрация, новочебоксарское МУП троллейбусного транспорта и креативная молодежь города.

Троллейбус одного из самых популярных маршрутов под номером 54, украшенный елочными игрушками и мишурой, курсировал в городе 6 января с 11 до 14 часов дня, радуя и прохожих, и пассажиров. Компанию гостеприимному кондуктору, который, впрочем, не забывал делать свою работу, в салоне общественного транспорта составили Дед Мороз с символом нового года — милой собачкой Джесси, Дракоша, Лев, Баба Яга и другие сказочные персонажи. Герои веселили людей шутками-прибаутками, вместе пели песни, фотографировались, предлагали горожанам написать новогодние пожелания родному городу на праздничных открытках. А юные пассажиры, в свою очередь, с удовольствием читали Дедушке Морозу стихи, за что получали от доброго волшебника сладости, игрушки и сувениры.

Фото nowch.cap.ru

Всего в «Троллейбусе желаний» успели прокатиться более 200 человек.

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Добрая елка

УРМАРСКИЙ РАЙОН. Зажигательные танцы, увлекательные игры и, конечно, сладкие подарки подготовили юным гостям Рождественской елки, прошедшей 7 января в районном Доме культуры.

На благотворительную елку главы администрации Урмарского района пригласили ребят из малообеспеченных, многодетных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также школьников, отличившихся в учебе, спорте и творчестве.

С Новым годом и Рождеством детей поздравил глава районной администрации Андрей Васильев, который с удовольствием согласился сыграть на празднике роль Деда Мороза. Добрый волшебник особо выделил мальчишек и девчонок, принявших участие в районном творческом конкурсе «Символ года». Ребят, изготовивших из подручных материалов самых оригинальных собачек, наградили призами. Сладости ребятишки получили также и за яркие костюмы и новогодние стихи.

Фото urmary.cap.ru

Целая стая милых шариков, дружков и барбосов, изготовленных руками детей из меха, шерсти, картона, ниток, пластика, украсила фойе Дома культуры.

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Испытали новый каток

ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН. Отличным новогодним подарком для детворы села Новое Чурашево стало открытие новой хоккейной коробки.

Помогли ее построить инициативные жители Новочурашевского сельского поселения и колхоз «Красный партизан». По словам главы администрации Ибресинского района Сергея Горбунова, благодаря открытию новой ледовой площадки в районе станет еще больше спортивных талантов среди сельской молодежи, да и среди взрослых найдется немало желающих вспомнить молодость и запустить шайбу в ворота.

Новый каток, кстати, уже испробовали участники первого хоккейного турнира, на который собрались команды со всего поселения. В упорной борьбе победителем стала команда «Юность» из Нового Чурашево. Ребята получили кубок турнира, дипломы и денежные призы. Не остались без подарков и обладатели второго и третьего мест — команды «Партизан» и «Факел-юность». Лучшим игроком турнира признан Сергей Сергеев, лучшим вратарем — Кирилл Краснов.

Фото ibresi.cap.ru

В хоккей в Новом Чурашево любят играть все мужчины — и большие, и маленькие.

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Вышли и погуляли

ШУМЕРЛЯ. В обновленном городском парке культуры и отдыха прошел фестиваль «Выходи гулять!»

Пока сказочные герои вместе с отдыхающими водили длинные хороводы возле красавицы-елки, работники библиотек зазывали горожан на площадку «Зимние забавы». Здесь посетители разгадывали загадки и ребусы, разбившись на команды, играли в старинные русские игры «Ледяной ком», «Кидай снежок», «Кто быстрее».

Горожане очень ждали реконструкции парка, который благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды» словно обрел новую жизнь. На сумму более 3,4 млн рублей здесь уложили новую плитку на аллеях, на подходах к аттракционам и около парковых скульптур. Установили скамейки и урны, светильники на фонарных столбах заменили на энергосберегающие лампы.

Теперь люди с удовольствием приходят в парк не только по праздникам, но и в обычные выходные, чтобы приятно провести время с семьей.

Фото cap.ru

«Давно в парке не было столько народу», — отмечают посетители шумерлинского парка культуры и отдыха, довольные его новым обликом.

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И вальс, и блюз, и даже диско

АЛАТЫРЬ. Самым ярким среди всех алатырских новогодних мероприятий по праву называют традиционный Рождественский бал.

В колонном зале городского Дворца культуры нынче были заполнены все зрительские площадки и балконы.

«Приятно, что в нашем старинном Алатыре возрождается такая славная традиция — проведение балов, ведь это блистательное светское мероприятие учит молодых людей основам этикета, приобщает их к культурному наследию», — такими добрыми словами открыл бал директор дворца Андрей Михеев.

Праздничный вальс в исполнении нежных и грациозных дам и их галантных кавалеров сменил падеграс — танец-знакомство.

Далее пары исполняли и медленные блюзы, и задорную польку, и даже современный диско. Благородную публику ждали и развлечения — подвижные игры и конкурсы «Ручеек», «Хлопки» и многие другие светские забавы. А самые ловкие и дружные пары изящно запускали бумажные самолетики.

Фото cap.ru

На Рождественском балу в Алатыре среди танцующих можно встретить как юных прелестниц и юношей, так и почтенных дам и кавалеров.

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Короткой строкой

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ

в новогодние каникулы прошли соревнования по мотокроссу. Более 40 спортсменов из Самарской, Ульяновской, Кировской областей, Татарстана, Марий Эл, Мордовии и Чувашии показали свое виртуозное владение «железным конем».

В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ дети супругов Петровых, жителей деревни Тузи-Сярмус, устроили для своих родителей, проживших вместе полвека, золотую свадьбу. Юбиляров супружеской жизни снова пригласили на торжественную церемонию бракосочетания. Растроганные теплым вниманием близких, Василий Петрович и Мария Ивановна обменялись новыми золотыми кольцами и закружились в свадебном танце.

Фото cap.ru

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ сегодня откроется зимний спортивный сезон по лыжным гонкам. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами, а лучшие спортсмены — медалями.

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН 12 января приглашает всех неравнодушных к судьбам детей, больных онкологическими заболеваниями, на благотворительный концерт «Ноты милосердия».

Вот уже 13 лет его проводит Козловская школа искусств.