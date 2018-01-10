В Чувашии человека без верхней одежды искали целый день

Однако за время пути «подросток» успел подрасти…

Утром 5 января машинист поезда «Алатырь — Канаш» сообщил, что у железнодорожных путей в районе поселка Алтышево стоит подросток 12-13 лет в одних шортах и футболке и призывно машет руками.

Об этом «новогоднем сюрпризе» рассказал на вчерашней планерке у Михаила Игнатьева председатель ГКЧС Чувашской Республики Вениамин Петров.

На указанном машинистом месте стражи порядка никого не обнаружили. Попавшего в неприятную ситуацию человека до трех часов вечера искали 25 полицейских и 10 работников МЧС. Они прочесали лесной массив и побережье реки, к поискам подключились даже жители ближайших населенных пунктов. Обзвонили все школы и семьи с детьми подходящего возраста.

Только в 18 часов вечера выяснилось, что «подростку» 23 года. После ночных застолий они с приятелями решили сходить в баню, откуда молодого человека и выгнали из-за ссоры. Сначала он прошел несколько километров вдоль леса, позже его подобрала попутная машина и благополучно довезла до дома. Наутро мужчина уехал в Московскую область, где работает вахтовым методом.

«Курьез, но целый день он всех держал в тонусе», — подытожил Вениамин Петров. «Сейчас этого не делают, а стоило бы взыскать с него расходы», — заметил Глава Чувашии.