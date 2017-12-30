В Чувашии обновился парк школьных автобусов

27 новых школьных автобусов поступили в Чувашию. Среди них — 12 автобусов марки Ford, 5 автобусов марки ПАЗ, 9 автобусов марки ГАЗ и 1 автобус марки ВОЛГАБАС.

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики были закуплены 7 автобусов марки ГАЗ и 1 автобус для перевозки детей с ограниченными физическими возможностями здоровья марки Mercedes.

В настоящее время парк школьных автобусов составляет 336 единиц, в том числе 309 используются для организации подвоза детей к базовым школам. Автобусы перевозят более 12 тыс. детей из 1135 населенных пунктов по 651 маршруту. Еще 27 автобусов совершают разовые перевозки детей (на спортивные и массовые мероприятия и др.).