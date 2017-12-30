В Чувашии подвели итоги 2017 года и обсудили планы на 2018 год

29 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание с руководителями органов исполнительной власти республики.

Михаил Игнатьев напомнил, что 27 декабря Президент России Владимир Путин на итоговом заседании Государственного совета РФ назвал Чувашию в группе регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. «Это дорогого стоит и налагает на нас огромную ответственность», — подчеркнул он.

Глава республики отметил, что благодаря эффективному взаимодействию органов власти с бизнес-сообществом, результативной командной работе в 2017 году Чувашия в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности занимает второе место среди 85 субъектов федерации. В 2015 году Чувашия была на 9-м месте, в 2016 году — на 6-м.

Михаил Игнатьев призвал членов своей команды быть в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, строить взаимодействие на принципах уважения и доверия, работать и достичь наилучших результатов по всем новым критериям оценки эффективности работы, чтобы сохранить лидирующие позиции.

Руководитель региона выразил признательность членам Кабинета Министров Чувашской Республики, руководителям органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, общественных организаций за совместную слаженную и эффективную работу в уходящем году для улучшения качества жизни населения. Он отметил, что постоянный конструктивный диалог способствует правильной расстановке приоритетов. Актуализируются государственные программы, своевременно доводятся средства до получателей, на системной основе строится вся работа.

Михаил Игнатьев призвал в 2018 году приложить все усилия для достижения поставленных задач.

Отдельные слова признательности руководитель региона выразил Государственному Совету Чувашской Республики за сплоченную работу и своевременное принятие социально значимых законопроектов. Михаил Игнатьев отметил также роль нулевых чтений важных законопроектов, которые проводят институты гражданского общества. «Мы максимально учитываем предложения общественников. Это позволяет минимизировать риски при принятии управленческих решений», — заметил он.

Обсуждая предварительные итоги социально-экономического развития Чувашской Республики за 2017 год, Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что эффективная работа с работодателями по итогам года позволила достичь роста среднего уровня зарплаты по экономике до 107,3%. Индекс промышленного производства составит 103,7%, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий — 100,4%, общий оборот розничной торговли — 102,8%, индекс потребительских цен — 101,4%.

Руководитель региона обратил внимание, что необходимо принимать меры, чтобы не допустить необоснованного роста цен на потребительском рынке.

В завершение совещания Глава республики Михаил Игнатьев поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал успехов, здоровья и счастья в 2018 году.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики