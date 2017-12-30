Чувашия получит 730 млн рублей на безопасные и качественные дороги

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 27 декабря 2017 года подписал Распоряжение №2966-р о распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Согласно документу, который вступает в силу с 1 января 2018 года, Чувашская Республика получит 730 млн рублей. Межбюджетные трансферты распределены между бюджетами 36 субъектов Российской Федерации, участников приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Всего на реализацию проекта в регионе на 2018 год предусмотрен объем финансирования в размере 1461 млн рублей.

Напомним, что в соответствии с программой в 2017 году в регионе работы велись на 123 объектах. С участием средств федерального бюджета в республике отремонтировано 95 километров автомобильных дорог. Общий объем финансирования в 2017 году составил 1 миллиард 268 миллионов рублей, из них 625 млн рублей поступило из федерального бюджета.

В 2017 году Чувашская Республика выполнила все взятые на себя обязательства. Все выделенные средства освоены в полном объеме – на 100 %.

«В текущем году ремонт дорог в республике в рамках проекта завершен. С поставленной задачей справились, в следующем году мы поставим планку еще выше, получим еще больше средств, которых хватит на ремонт 140 километров автомобильных дорог в Чебоксарской агломерации», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов.