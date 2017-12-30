В Больших Карачурах открылось новое отделение общей врачебной практики

29 декабря Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял участие в открытии отделения общей врачебной практики в деревне Большие Карачуры Чебоксарского района.

На церемонии открытия нового медицинского пункта также присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов, министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов, председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов, исполняющий обязанности главы администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев, руководство строительной подрядной организации, медицинские работники, жители сельского поселения.

В настоящее время в деревне Большие Карачуры проживает более 1300 человек. В течение 2016 года жителям деревни приходилось обращаться за медицинской помощью в районную больницу в с. Ишлеи. Здание, где ранее с 2012 года располагался Карачуринский офис врача общей практики, отключили от систем отопления и водоснабжения по причине банкротства его собственника.

Глава Чувашии в своем выступлении отметил, что для обеспечения жителей деревни первичной врачебной медико-санитарной помощью по принципу шаговой доступности Правительством Чувашии было принято решение о выделении финансовых средств на строительство отдельного здания. Из республиканского бюджета Чувашской Республики в текущем году на эти цели выделено 6,8 млн рублей.

«Новый медицинский пункт оснащен хорошим современным оборудованием. Здесь созданы все условия для качественного оказания медицинских услуг и комфортной работы персонала. Теперь наша главная задача – продлить ваше долголетие», – обратился к селянам руководитель региона.

Михаил Игнатьев также заметил, что Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионах для обеспечения доступности медицинской помощи. «Карачуринское отделение общей врачебной практики стало 152-м объектом первичного звена сельской медицины, построенным в Чувашии с 2013 года», – обратил внимание Глава Чувашии. Он поздравил жителей деревни с наступающим Новым годом и пожелал им семейного благополучия.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов сказал, что в преддверии нового года жители деревни получили сказочный подарок. Он также заметил, что в последние годы как руководством страны, так и руководством республики многое делается для улучшения жизни на селе.

Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов отметил, что благодаря личному контролю Главы республики объект введен в эксплуатацию в очень короткие сроки: его начали строить в октябре, а завершили к празднованию Нового года.

За последние годы в Чебоксарском районе было открыто десять новых медицинских объектов. Как отметил и.о. главы администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев, реализация последовательной политики повышения качества жизни населения позволила сохранить позитивные тенденции в медико-демографической ситуации муниципального образования. Он также вручил благодарность за добросовестное выполнение работ генподрядчику объекта – ООО «Арка» (г. Чебоксары).

Труд строителей отметили и местные жители. Так, по словам жительницы деревни Большие Карачуры Ираиды Садиковой, работа кипела даже ночью. От лица собравшихся односельчан она сердечно поблагодарила руководство республики за подарок. Ираида Васильевна проработала фельдшером в Больших Карачурах более 30 лет. При ней пункт оказания медицинской помощи пять раз менял место прописки. Она пожелала, чтобы у нового отделения общей врачебной практики был крепкий фундамент, и оно долго служило жителям деревни.

В новом медпункте будет вести прием врач общей практики, предусмотрены помещения для процедурного кабинета, физиотерапии, палаты дневного стационара, кабинет здорового ребенка, стоматологический кабинет. Официальные лица оценили созданные условия.

Отметим, что Чувашская Республика – один из регионов-лидеров в стране по числу сохраненных и вновь открытых медицинских пунктов. С 2013 года в Чувашии построен 151 современный модульный ФАП, в том числе только в 2017 году – 26. В новых зданиях созданы все условия для оказания качественной первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению.

На имя Главы Чувашской Республики поступила благодарность от жителей деревни Сугут-Торбиково Сявалкасинского сельского поселения Вурнарского района, где на днях был открыт новый модульный ФАП.

«Мы очень рады тому, что в нашей деревне взамен сгоревшего в текущем году здания ФАПа за короткие сроки появилось новое здание модульного пункта. Вы быстро отреагировали на нашу беду, приняли оперативное решение по строительству нового здания. Благодаря этому мы получили настоящий подарок в преддверии Нового года — новое здание фельдшерского пункта.

Наша деревня небольшая — всего в ней проживают 192 человека. Расстояние до ближайшего фельдшерско-акушерского пункта составляет 5 км. Пожилым людям преодолеть это расстояние порою приходится нелегко. Да и матерям с маленькими детьми добираться не всегда удобно. Мы несказанно рады этому событию, сейчас все в шаговой доступности», – говорится в письме жителей деревни.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики